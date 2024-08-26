3 Szymanski olsa hepsini oynatırım

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, çok iyi bir takıma karşı oynadıklarını belirtirken aynı zamanda çok kötü bir hakem ve VAR'a karşı mücadele ettiklerini söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, "Daha önce de demiştim Fred'i özlüyoruz diye… Ancak üç gol attığı için değil, takıma kattığı dinamizm için. Keşke elimizde üç tane Sebastian Szymanski olsa, üçünü birden oynatırım" diye konuştu. Portekizli hoca, sol bekte İngiliz ekibi Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Jayden Oosterwolde'ye görev verirken,ifadelerini kullandı.