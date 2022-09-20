4 büyükler’in kabusu sakatlık

Süper Lig'in başlamasının üzerinden yaklaşık 1.5 ay geçmesine rağmen 4 Büyükler'de sakatlıklar çok baş ağrıttı. 7 haftası geriden kalan organizasyonda bu sezonJorge Jesus ile büyük bir çıkış yakalayan Fenerbahçe; kaleci, orta sahada İsmail Yüksek'ten stoperdeki Serdar Aziz'e kadar 11 futbolcusunu zaman zaman sakatlıklar nedeniyle kullanamadı.Geçen sezondan bu yana sakatlardan canı çok yanan Trabzonspor'da; bu döndemde ise Visca ve Dorukhan başta olmak üzere 9 isim sahalardan uzak kaldı. Beşiktaş'taile birlikte 6 oyuncu şanssızlık yaşadı. Galatasaray'datakımı yalnız bıraktı. Futbolcuların en çok problem yaşadığı sakatlık adale oldu. 5 oyuncu bu sebepten ötürü sahalardan uzak kaldı...