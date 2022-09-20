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Giriş Tarihi: 21.9.2022

4 büyükler’in kabusu sakatlık

UĞUR ÇEM
4 büyükler’in kabusu sakatlık

Fenerbahçe şimdiye kadar 11 oyuncuyu fire verirken, Trabzonspor’da bu sayı 9 oldu. Beşiktaş’ın 6, Galatasaray’ın 2 futbolcusu sorun yaşadı

Süper Lig'in başlamasının üzerinden yaklaşık 1.5 ay geçmesine rağmen 4 Büyükler'de sakatlıklar çok baş ağrıttı. 7 haftası geriden kalan organizasyonda bu sezon Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da toplam 28 oyuncu kendini revirde buldu. Jorge Jesus ile büyük bir çıkış yakalayan Fenerbahçe; kaleci Altay Bayındır'dan forvette oynayan Joshua King'e, orta sahada İsmail Yüksek'ten stoperdeki Serdar Aziz'e kadar 11 futbolcusunu zaman zaman sakatlıklar nedeniyle kullanamadı.




ADALE PROBLEMLERİ ÇOK BAŞ AĞRITTI!
Geçen sezondan bu yana sakatlardan canı çok yanan Trabzonspor'da; bu döndemde ise Visca ve Dorukhan başta olmak üzere 9 isim sahalardan uzak kaldı. Beşiktaş'ta Josef, Atiba, Welinton, Ghezzal, Dele Alli ve Tayyip Talha ile birlikte 6 oyuncu şanssızlık yaşadı. Galatasaray'da Midtsjö ve Dubois takımı yalnız bıraktı. Futbolcuların en çok problem yaşadığı sakatlık adale oldu. 5 oyuncu bu sebepten ötürü sahalardan uzak kaldı...

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4 büyükler’in kabusu sakatlık
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