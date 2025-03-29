4. kalecinin kâbus gecesi!

Bodrum FK'nın kalesini Fenerbahçe karşısında 18 yaşındaki Rüzgâr Mehmet Adıyaman korudu. Ege ekibinin as file bekçisiİkinci kaleci Gökhan Akkan'ın sakatlığı devam ederken 3. eldiven Kerem Yusuf'un da maçtan 1 gün önce omzu çıktığı için müsabakada forma giyemedi. Böylece görev, 4. kaleci Rüzgâr'a düştü veAncak güçlü rakibi karşısında direnemedi. 10 şutun 6'sında geçit vermese de 4 gol yedi.