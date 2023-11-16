4 koldan transfer atağı

Fenerbahçe'de as oyuncuların yokluğunda yaşanan sorun yönetimi harekete geçirdi.Yıldızların olmadığı takdirde seviyenin düştüğünü gözlemleyenİlk olarak stopere odaklanılacak. Becao ve Djiku'nun yokluğunda sorunlar yaşayan F.Bahçe,Serdar Aziz'in sık sık sakatlanması düşündürüyor. Ferdi Kadıoğlu'nu dinlendirmek isteyen teknik heyet, Oosterwolde'yi sol bekte kullanmak istiyor.Fred'in yokluğunda orta alanda sıkıntı görüldü. Zajc istenilen performansı veremezkenDevre arasında Sloven oyuncuya teklif gelirse değerlendirilmeye alınacak. İsmail Yüksek ile rekabete girecek ve Fred'in yokluğunda iyi bir orta saha oyuncusu bakılıyor.Tadic'i dinlendiremeyen İsmail Kartal, Ryan Kent'den verim alamazken oyuncunun kapasitesini düşük buluyor. Sakatlıktan başını kaldıramayan King'in durumuna göre sola ekleme yapılacak. Kartal, bu alınacak ismin santrfor özelliklerini taşımasını istiyor.Dzeko'nun başarılı performansı teknik heyeti sevindirirken Batshuayi kafa olarak F.Bahçe'den ayrıldı. Umut Nayir'in katkısını zayıf kalması ve Batshuayi'nin de teklifleri değerlendirmek istemesi nedeniyle sarı-lacivertliler birkaç isimle görüşme yaptı. Fransa ve İtalya Ligi'nden olduğu öğrenilenManchester United'a transfer olan ancak henüz maça çıkmayan Altay Bayındır için forma şansı doğdu. Mirror'da yer alan habere göre, İngiliz devinin birinci kalecisi Andre Onana'nın Afrika Kupası'na gitmesi durumunda kaleyi Altay Bayındır'ın koruyacağı aktarıldı. Ayrıca milli file bekçisinin şimdiye kadar hiç oynayamasa da idmanlardaki performansıyla kaleci antrenörlerini olumlu şekilde etkilediği belirtildi.