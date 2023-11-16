4 koldan transfer atağı

Orta saha için ilk sıraya Salih Özcan’ı yazan F.Bahçe, stoper takviyesi de yapacak. Kent kiralanıp Dzeko’yu da yedekleyecek santrfor alınacak
Fenerbahçe'de as oyuncuların yokluğunda yaşanan sorun yönetimi harekete geçirdi. Teknikdirektör İsmail Kartal vekurmaylarının raporu doğrultusundaara transferde hem ilk11'deki rekabet hem de yedekkulübesinin kalitesinin artırılmasıhedefleniyor. Yıldızların olmadığı takdirde seviyenin düştüğünü gözlemleyen yönetim,4 bölge için çalışmalara startverdi. İşte o detaylar:
BECAO VE DJIKU'YU YEDEKLEYECEK İSİM BAKILIYOR
İlk olarak stopere odaklanılacak. Becao ve Djiku'nun yokluğunda sorunlar yaşayan F.Bahçe, Luan Peres'igözden çıkardı. Serdar Aziz'in sık sık sakatlanması düşündürüyor. Ferdi Kadıoğlu'nu dinlendirmek isteyen teknik heyet, Oosterwolde'yi sol bekte kullanmak istiyor. Becao veya Djikuolmadığında soru işareti oluşturmayanstoper alınacak.
MERKEZDE REKABET ARTIRILACAK
Fred'in yokluğunda orta alanda sıkıntı görüldü. Zajc istenilen performansı veremezken Mert Hakan'ın sakatlığıtakımı sarstı. Devre arasında Sloven oyuncuya teklif gelirse değerlendirilmeye alınacak. İsmail Yüksek ile rekabete girecek ve Fred'in yokluğunda iyi bir orta saha oyuncusu bakılıyor. Dortmund'taforma giyen milliyıldız Salih Özcan ilk sırada…
SOL KANATTA KİNG VE KENT YOLCU
Tadic'i dinlendiremeyen İsmail Kartal, Ryan Kent'den verim alamazken oyuncunun kapasitesini düşük buluyor. Sakatlıktan başını kaldıramayan King'in durumuna göre sola ekleme yapılacak. Kartal, bu alınacak ismin santrfor özelliklerini taşımasını istiyor. Kanarya,aradığı kanat oyuncusunubulduğu takdirdeKent'i elden çıkararakkiralamayıdüşünüyor.
SANTRFOR BATSHUAYİ'YE BAĞLI
Dzeko'nun başarılı performansı teknik heyeti sevindirirken Batshuayi kafa olarak F.Bahçe'den ayrıldı. Umut Nayir'in katkısını zayıf kalması ve Batshuayi'nin de teklifleri değerlendirmek istemesi nedeniyle sarı-lacivertliler birkaç isimle görüşme yaptı. Fransa ve İtalya Ligi'nden olduğu öğrenilen iki santrforun transferi,Belçikalı yıldıza bağlı.
ALTAY'AFORMAŞANSI! Bahçe'den Manchester United'a transfer olan ancak henüz maça çıkmayan Altay Bayındır için forma şansı doğdu. Mirror'da yer alan habere göre, İngiliz devinin birinci kalecisi Andre Onana'nın Afrika Kupası'na gitmesi durumunda kaleyi Altay Bayındır'ın koruyacağı aktarıldı. Ayrıca milli file bekçisinin şimdiye kadar hiç oynayamasa da idmanlardaki performansıyla kaleci antrenörlerini olumlu şekilde etkilediği belirtildi.