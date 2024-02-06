4 kupa var hepsini alacağız

Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü, transferindeki en önemli etkenin şampiyonluk olduğunu söyledi. İlk maçına Antalyaspor deplasmanında çıkan 27 yaşındaki milli futbolcu,Transfer sürecimdeki en büyük etkenlerden biri, sezon sonu yaşayacağımız şampiyonluk hayalleri. Hedeflerimiz büyük. Yüreğimizi ortaya koyacağız ve mutlu sona ulaşacağız.dedi.Takımdaki rekabetin büyüklüğüne vurgu yapan Çağlar sözlerini şöyle sürdürdü: "Benim ve takımdaki diğer oyuncular için rekabet ortamı büyük şans. Avrupa'da kariyeri ortada olan isimler var. Bu rekabetin bizi mutlu sona ulaştıracağından kimsenin şüphesi olmasın.Dışarıdan izlerken bu kadar hissetmiyordum ama içeri girince tam bir aile ortamı ve birliktelik var."