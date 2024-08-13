Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri 4 metre sahaya giriyor ama kart görmüyor
Giriş Tarihi: 13.8.2024

4 metre sahaya giriyor ama kart görmüyor

“İlk hafta sonunda gördüm ki Türkiye Ligi’nde maçlar çetin geçyior. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sahaya 4 metre girmesine rağmen kart görmüyor ama ben kart görmeden 1 metre bile giremiyorum sahaya. Bu kesin bilgi.”

4 metre sahaya giriyor ama kart görmüyor
F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lille maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında yaptığı tespitlerle dikkat çekti. İşte o açıklamalar: "Ben her zaman ülke puanı yüksek ülkelerde çalıştım. Roma 2 yılda 2 kez final oynadı. İnter ve Atalanta 1 kez. Türkiye'de ikinci bitiren takımın Şampiyonlar Ligi'ne kalması için 6 maç yapması gerekiyor. Eğer 7 gol atıyorsak, 6 gol yemek bana uyar. Sakin olmalıyız, maçın keyfini çıkarmalıyız. Bütün stadyum arkamızda olacak. Evet penaltıları çalıştık. Maçta Mert Müldür ve Çağlar oynayacak. İyi imkânlarımız olan pozisyonlarda rotasyon yapabiliyoruz maça göre."




FERDİ KONUSU BENİ AŞAR
"G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, sahaya 4 metre girmesine rağmen kart görmüyor ama ben kart görmeden 1 metre bile giremiyorum sahaya. Bu kesin bir bilgi mesela. Galatasaraylı bir futbolcu, başka bir oyuncunun suratına yumruk atıp kart görmeyebiliyor. Bu tarz ufak detaylar gördüm ve öğrendim ki Türkiye Ligi'ndeki maçlar çok çetin geçiyor. Şu anda yeni gelebilecek bir oyuncuyu ya da Fred'i düşünmüyorum. Düşündüğüm tek şey; oynayacak oyuncularım. Ferdi'nin takımda kalmasını istiyorum ama benim üzerimde bir konu."

ADINI BİLE BİLMİYORUM
LİLLE Başkanı Olivier Letang'ın F.Bahçe eşleşmesi sonrası söylediği (Para dolu çanta maç kazanmaz) sözü hatırlatılan Mourinho, "Lille başkanının ne dediğini umursamıyorum, adını bile bilmiyorum" dedi.

BENİ ELEŞTİRİRSENİZ ÜNLÜ OLURSUNUZ
JOSE Mourinho kendisi için yapılan eleştiriler için, "Portekiz'de biz şöyle deriz, 'meyve veren ağaç taşlanır.' Çok kupanız olduğunda eleştirilmeniz normal. Gazeteciler için de aynı şey geçerli, beni eleştirirseniz ünlü olursunuz" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
4 metre sahaya giriyor ama kart görmüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA