4 metre sahaya giriyor ama kart görmüyor

F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lille maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında yaptığı tespitlerle dikkat çekti."Ben her zaman ülke puanı yüksek ülkelerde çalıştım. Roma 2 yılda 2 kez final oynadı. İnter ve Atalanta 1 kez. Türkiye'de ikinci bitiren takımın Şampiyonlar Ligi'ne kalması için 6 maç yapması gerekiyorBütün stadyum arkamızda olacak."G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk,. Galatasaraylıbir futbolcu, başka bir oyuncunun suratınayumruk atıp kart görmeyebiliyor. Bu tarzufak detaylar gördüm ve öğrendim ki TürkiyeLigi'ndeki maçlar çok çetin geçiyor. Şu andayeni gelebilecek bir oyuncuyu ya da Fred'i düşünmüyorum.Düşündüğüm tek şey; oynayacakoyuncularım. Ferdi'nin takımda kalmasını istiyorumama benim üzerimde bir konu."Başkanı Olivier Letang'ın F.Bahçe eşleşmesi sonrası söylediği (Para dolu çanta maç kazanmaz) sözü hatırlatılan Mourinho, "Lille başkanının ne dediğini umursamıyorum, adını bile bilmiyorum" dedi.Mourinho kendisi için yapılan eleştiriler için, "Portekiz'de biz şöyle deriz, 'meyve veren ağaç taşlanır.' Çok kupanız olduğunda eleştirilmeniz normal. Gazeteciler için de aynı şey geçerli, beni eleştirirseniz ünlü olursunuz" ifadelerini kullandı.