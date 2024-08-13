4 metre sahaya giriyor ama kart görmüyor

F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lille maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında yaptığı tespitlerle dikkat çekti. İşte o açıklamalar:
"Ben her zaman ülke puanı yüksek ülkelerde çalıştım. Roma 2 yılda 2 kez final oynadı. İnter ve Atalanta 1 kez. Türkiye'de ikinci bitiren takımın Şampiyonlar Ligi'ne kalması için 6 maç yapması gerekiyor. Eğer 7 gol atıyorsak, 6 gol yemek bana uyar. Sakin olmalıyız, maçın keyfini çıkarmalıyız.
Bütün stadyum arkamızda olacak. Evet penaltıları çalıştık. Maçta Mert Müldür ve Çağlar oynayacak. İyi imkânlarımız olan pozisyonlarda rotasyon yapabiliyoruz maça göre."
FERDİ KONUSU BENİ AŞAR
"G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, sahaya 4 metre girmesine rağmen kart görmüyor ama ben kart görmeden 1 metre bile giremiyorum sahaya. Bu kesin bir bilgi mesela
. Galatasaraylı
bir futbolcu, başka bir oyuncunun suratına
yumruk atıp kart görmeyebiliyor. Bu tarz
ufak detaylar gördüm ve öğrendim ki Türkiye
Ligi'ndeki maçlar çok çetin geçiyor. Şu anda
yeni gelebilecek bir oyuncuyu ya da Fred'i düşünmüyorum.
Düşündüğüm tek şey; oynayacak
oyuncularım. Ferdi'nin takımda kalmasını istiyorum
ama benim üzerimde bir konu."
ADINI BİLE BİLMİYORUM
LİLLE
Başkanı Olivier Letang'ın F.Bahçe eşleşmesi sonrası söylediği (Para dolu çanta maç kazanmaz) sözü hatırlatılan Mourinho, "Lille başkanının ne dediğini umursamıyorum, adını bile bilmiyorum" dedi.
BENİ ELEŞTİRİRSENİZ ÜNLÜ OLURSUNUZ
JOSE
Mourinho kendisi için yapılan eleştiriler için, "Portekiz'de biz şöyle deriz, 'meyve veren ağaç taşlanır.' Çok kupanız olduğunda eleştirilmeniz normal. Gazeteciler için de aynı şey geçerli, beni eleştirirseniz ünlü olursunuz" ifadelerini kullandı.