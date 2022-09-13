45 günde devri alem!

Şampiyonlar Ligi ön elemesi nedeniyleZorlu geçen 12 maçlık periyodun ardından Süper Lig'de haftayı bay geçen sarılacivertliler, önündeki 45 günde 10 karşılaşma oynayacak. F.Bahçe Avrupa Ligi'ndeolmak üzere 4 maç yapacak.F.Bahçe'nin bu süreçteki 6 Süper Lig maçı ise güçlü rakiplere karşı verilecek. Kanarya,Sarı-lacivertlilerin en büyük avantajı ise İstanbul dışına fazla çıkmaması olacak. Fransa'da Rennes ile oynadıktan sonra Alanya'yı ağırlayacak. Beşiktaş, AEK, Karagümrük maçları İstanbul'da olacak.sistemi ile sahaya çıkan F.BahçeTeknik Direktörü Jesus'un, ortasahada görev verebileceği 9 futbolcusuvar. Orta alanda en azbir tane savunma yönü kuvvetlioyuncu tercih eden Portekizlihoca,şansveriyor. Arao, Crespo, Zajc, MertHakan, İsmail, Arda, Lincoln,Rossi ve İrfan Can görev bekleyenisimler.Crespo ve Zajc ikilisison haftalarda buldukları fırsatı iyi değerlendirdi.Mert Hakan ve İrfan Can da sakatlıktanhızlı bir dönüş yaptı. Genç Arda bile kendisineverilen kısıtlı sürede klasını konuşturmayı bildiAvrupa Ligi B Grubu'nda perşembe günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak Rennes, zorlu maç öncesi taraftarlarına 'Kombinelerinizi Türklere satmayın' uyarısı yaparken, radikal de bir karar aldı. 30 bin kişi kapasiteli Roazhon Park Stadı'nda sarı-lacivertlilere 1350 bilet ayrılırken, gurbetçi Türklerin normal tribünlerde olmasıyla bu rakamın 10 bini bulması tehlikesini göz önüne alan Fransız ekibi maç için bilet satmama kararı aldı.