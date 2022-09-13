45 günde devri alem!

Şampiyonlar Ligi ön elemesi nedeniyle sezonu erken açan F.Bahçe'nin3 günde bir maç trafiği yoğunlaşarakdevam ediyor. Zorlu geçen 12 maçlık periyodun ardından Süper Lig'de haftayı bay geçen sarılacivertliler, önündeki 45 günde 10 karşılaşma oynayacak. F.Bahçe Avrupa Ligi'nde ikisi Rennes, ikiside Güney Kıbrısekibi AEK Larnaka olmak üzere 4 maç yapacak.
AVANTAJI İSTANBUL'DA KALMASI
F.Bahçe'nin bu süreçteki 6 Süper Lig maçı ise güçlü rakiplere karşı verilecek. Kanarya, Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak,Emre Belözoğlu ile çıkış yakalayanBaşakşehir'i konuk edecek. Sarı-lacivertlilerin en büyük avantajı ise İstanbul dışına fazla çıkmaması olacak. Fransa'da Rennes ile oynadıktan sonra Alanya'yı ağırlayacak. Beşiktaş, AEK, Karagümrük maçları İstanbul'da olacak.
ORTA SAHADA BÜYÜK YARIŞ BAZEN 3-4-3 bazen de 4-1-3-2sistemi ile sahaya çıkan F.BahçeTeknik Direktörü Jesus'un, ortasahada görev verebileceği 9 futbolcusuvar. Orta alanda en azbir tane savunma yönü kuvvetlioyuncu tercih eden Portekizlihoca, bir de top tekniği iyi olan,hücumda skorer bir isme şansveriyor. Arao, Crespo, Zajc, MertHakan, İsmail, Arda, Lincoln,Rossi ve İrfan Can görev bekleyenisimler. Bugüne kadar ençok şansı Arao alırken, Crespo ve Zajc ikilisison haftalarda buldukları fırsatı iyi değerlendirdi.Mert Hakan ve İrfan Can da sakatlıktanhızlı bir dönüş yaptı. Genç Arda bile kendisineverilen kısıtlı sürede klasını konuşturmayı bildi
RENNES'DE TÜRK KORKUSU UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda perşembe günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak Rennes, zorlu maç öncesi taraftarlarına 'Kombinelerinizi Türklere satmayın' uyarısı yaparken, radikal de bir karar aldı. 30 bin kişi kapasiteli Roazhon Park Stadı'nda sarı-lacivertlilere 1350 bilet ayrılırken, gurbetçi Türklerin normal tribünlerde olmasıyla bu rakamın 10 bini bulması tehlikesini göz önüne alan Fransız ekibi maç için bilet satmama kararı aldı.