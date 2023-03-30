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Giriş Tarihi: 30.3.2023

4’lü sistemde daha başarılı

UĞUR ÇEM
4’lü sistemde daha başarılı

Fenerbahçe; 4’lü formasyonu tercih ettiğinde puan, atılan gol, kilit pas, şut/isabetli şut ve top kapma değerleriyle fark attı. Süper Lig’de aldığı 4 yenilgi ise 3’lü dizilişte geldi

Milli mesainin ardından gözler, Fenerbahçe- Beşiktaş derbisine çevrildi. Sonucu sadece oynayacak takımları değil zirve yarışını da etkileyecek pazar günkü maçta en çok merak edilen konu, forvet hattı ağır hasarlı Jorge Jesus'un sahaya nasıl bir dizilişle çıkacağı. Kırmızı kart cezası nedeniyle kendisi de tribünde olacak Portekizli hoca, Avrupa'ya veda ettiği Sevilla karşılaşmalarında 3'lü savunmayı tercih ederken, ligdeki son 7 maçlık (6G-1B) periyotta 4'lü sistemden taviz vermedi. SABAH SPOR, Jesus'un hangi düzende daha kreatif ve etkin olduğunu mercek altına aldı.

3'LÜ FORMASYONDA 11 PUAN KAYBETTI
Fenerbahçe, 16 maçta kullandığı 4'lü formasyonda 3'lüye göre birçok değerde üstün çıktı. Puan ortalaması 2.6 olurken, atılan gol (3.2), şut/isabetli şut (12,4/5,1), kilit pas (8.9) ve top kapma (6.7) istatistiklerinde gözle görülür bir yükseliş gösterdi. Top kaybında (6.75) ise olumlu anlamda düşüş oluştu. Jesus, 3'lü formasyonu tercih ettiği 8 maçın bedelini ağır ödedi. Ligde 3 yenilgi, 1 beraberlik alındı ve 11 puan çimlere gömüldü. Galatasaray (3-0), Beşiktaş (1- 1), Trabzonspor (2-0) karşılaşmalarına bu oyun düzeniyle çıkıp, galip gelemedi.

JESUS İÇİN YENİ ADRES SUUDİ ARABİSTAN
F.BAHÇE Teknik Direktörü Jorge Jesus için Brezilya ekibi Flamengo ve Brezilya Milli Takımı haberleri gündemi meşgul ederken yeni bir iddia ortaya atıldı. 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'i yenerek dikkatleri çeken Suudi Arabistan Milli Takımı'nın hocası Herve Renard, turnuva sonrası görevinden ayrılmıştı. Bu koltuk için şimdi Portekizli hocanın ismi gündeme geldi. Suudi Arabistan kaynaklı Arriyadiah'ta yer alan habere göre; Renard'ın yerine ilk aday Jesus... Boşta olan Zinedine Zidane ve İtalya Milli Takımı'nı çalıştıran Roberto Mancini de görev için adı geçen hocalar. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun yeni isim için haziran ayını beklediği belirtildi

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4’lü sistemde daha başarılı
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