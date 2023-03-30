4’lü sistemde daha başarılı

Fenerbahçe; 4’lü formasyonu tercih ettiğinde puan, atılan gol, kilit pas, şut/isabetli şut ve top kapma değerleriyle fark attı. Süper Lig’de aldığı 4 yenilgi ise 3’lü dizilişte geldi
Milli mesainin ardından gözler, Fenerbahçe- Beşiktaş derbisine çevrildi. Sonucu sadece oynayacaktakımları değil zirve yarışınıda etkileyecek pazar günkü maçta en çok merak edilen konu, forvet hattı ağır hasarlı Jorge Jesus'un sahaya nasıl bir dizilişle çıkacağı. Kırmızıkart cezası nedeniyle kendisi detribünde olacak Portekizli hoca, Avrupa'ya veda ettiği Sevilla karşılaşmalarında 3'lü savunmayı tercih ederken, ligdeki son 7 maçlık (6G-1B) periyotta 4'lü sistemden taviz vermedi. SABAH SPOR,Jesus'un hangi düzende daha kreatif veetkin olduğunu mercek altına aldı.
3'LÜ FORMASYONDA 11 PUAN KAYBETTI
Fenerbahçe, 16 maçta kullandığı 4'lü formasyonda 3'lüye göre birçok değerde üstün çıktı. Puan ortalaması 2.6 olurken, atılan gol (3.2), şut/isabetlişut (12,4/5,1), kilit pas (8.9) ve top kapma (6.7) istatistiklerinde gözle görülür bir yükseliş gösterdi. Top kaybında (6.75) ise olumlu anlamda düşüş oluştu. Jesus, 3'lü formasyonu tercih ettiği 8 maçın bedelini ağır ödedi. Ligde 3 yenilgi, 1 beraberlik alındı ve 11 puan çimlere gömüldü. Galatasaray(3-0), Beşiktaş (1-1), Trabzonspor (2-0)karşılaşmalarına buoyun düzeniyle çıkıp,galip gelemedi.
JESUS İÇİN YENİ ADRES SUUDİ ARABİSTAN
F.BAHÇE Teknik Direktörü Jorge Jesus için Brezilya ekibi Flamengove Brezilya Milli Takımı haberleri gündemi meşgul ederken yeni bir iddia ortaya atıldı. 2022 Dünya Kupası'ndaArjantin'i yenerek dikkatleriçeken SuudiArabistan Milli Takımı'nın hocası Herve Renard, turnuva sonrası görevinden ayrılmıştı. Bu koltuk için şimdi Portekizli hocanın ismi gündeme geldi. Suudi Arabistan kaynaklıArriyadiah'ta yer alanhabere göre; Renard'ın yerineilk aday Jesus... Boşta olan Zinedine Zidane ve İtalya Milli Takımı'nı çalıştıran Roberto Mancini de görev için adı geçen hocalar. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun yeni isim için haziran ayını beklediği belirtildi