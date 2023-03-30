4’lü sistemde daha başarılı

Milli mesainin ardından gözler, Fenerbahçe- Beşiktaş derbisine çevrildi.pazar günkü maçta en çok merak edilen konu, forvet hattı ağır hasarlı Jorge Jesus'un sahaya nasıl bir dizilişle çıkacağı.Portekizli hoca, Avrupa'ya veda ettiği Sevilla karşılaşmalarında 3'lü savunmayı tercih ederken, ligdeki son 7 maçlık (6G-1B) periyotta 4'lü sistemden taviz vermedi.Fenerbahçe, 16 maçta kullandığı 4'lü formasyonda 3'lüye göre birçok değerde üstün çıktı.2.6 olurken,(3.2),(12,4/5,1),(8.9) ve(6.7) istatistiklerinde gözle görülür bir yükseliş gösterdi.(6.75) ise olumlu anlamda düşüş oluştu. Jesus, 3'lü formasyonu tercih ettiği 8 maçın bedelini ağır ödedi. Ligde 3 yenilgi, 1 beraberlik alındı ve 11 puan çimlere gömüldü.F.BAHÇE Teknik Direktörü Jorge Jesus içinhaberleri gündemi meşgul ederken yeni bir iddia ortaya atıldı. 2Milli Takımı'nın hocası Herve Renard, turnuva sonrası görevinden ayrılmıştı. Bu koltuk için şimdi Portekizli hocanın ismi gündeme geldi.Boşta olanve İtalya Milli Takımı'nı çalıştırande görev için adı geçen hocalar. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun yeni isim için haziran ayını beklediği belirtildi