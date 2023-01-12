5 yıldızdan PFDK’ya sevk

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe- Galatasaray maçıyla ilgili disiplin sevklerini açıkladı. Sarılacivertliler, 'mixed zone' alanında 5 yıldızlı logo kullanması sebebiyle 'Talimatlara aykırı hareketi'nden dolayı sportif ekipman talimatının 16. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi. Bu maddede; "1- En üst profesyonelligde şampiyon olmuş kulüpler,her 5 şampiyonluk için bir yıldıztakma hakkına sahiptirler.2- Yıldızlar, kulüp logosu üzerindeyer almalı ve 2,5 cm. çapındaolmalıdır" ifadesi yer alıyor. Öte yandan aynı maçta Galatasaray "7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ya verildi.