Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri 5 yıldızdan PFDK’ya sevk
Giriş Tarihi: 12.1.2023

5 yıldızdan PFDK’ya sevk

5 yıldızdan PFDK’ya sevk
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe- Galatasaray maçıyla ilgili disiplin sevklerini açıkladı. Sarılacivertliler, 'mixed zone' alanında 5 yıldızlı logo kullanması sebebiyle 'Talimatlara aykırı hareketi'nden dolayı sportif ekipman talimatının 16. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi. Bu maddede; "1- En üst profesyonel ligde şampiyon olmuş kulüpler, her 5 şampiyonluk için bir yıldız takma hakkına sahiptirler. 2- Yıldızlar, kulüp logosu üzerinde yer almalı ve 2,5 cm. çapında olmalıdır" ifadesi yer alıyor. Öte yandan aynı maçta Galatasaray "7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ya verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Altılı masadan kriz vaadi: Adayımız bunu yaparsa ülke yeniden seçime gider
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Sözleşmeli kadro düzenlemesi bugün Meclis’e geliyor
Aldatmak dizisine yeni oyuncu!
SON DAKİKA: Muhsin Yazıcıoğlu davasında o telefon görüşmesi dinlendi! Çok çarpıcı ifadeler: Bir söken ekip var bir de...
Son dakika: Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! Samet Akaydın'ın maliyeti belli oldu...
Son dakika! Bakan Adil Karaismailoğlu A Haber'de duyurdu: Çam Sakura metrosu Şubat'ta açılıyor
İSTANBUL KAR YAĞIŞI için geri sayım! İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bu hafta yağar mı? Meteoroloji uyardı!
Edebiyatta da özerklik isteyenler
AK Partili Hamza Dağ'dan altılı masanın yönetim modeli önerisine tepki: Hayal ettikleri Türkiye'ye bakar mısınız?
ARKADAŞINA GÖNDER
5 yıldızdan PFDK’ya sevk
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA