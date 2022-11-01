52 dakikada 1 gol atıyor

İstanbulspor maçına 3 gol-1 asistledamgasını vuran Batshuayi'ye sarılacivertliformayaradı.Transferinson günüalınan, taraftarınbüyük eleştirisini toplayanBelçikalı, girdiği pozisyonu goleçevirme oranında ligin en iyi forvetleriarasında yer aldı. % 50değer tutturan 29 yaşındakifutbolcu, geçen sezonBeşiktaş'ta % 14'te kalmış,ayrıca 14 net fırsattanda yararlanamamıştı.F.Bahçe formasıyla SüperLig'de 6 maçta 256 dakikasüre alan yıldız oyuncu, rakip kaleyegönderdiği şutlar ve isabet oranındakibaşarısıyla dikkat çekiyor. İki ayağınıda etkili kullanabilen Belçikalı, 10şutta 9 isabet bulurken 5'ini ağlarlabuluşturdu. Batshuayi, gol atma sıklığında52 dakikada bir ağları sarstı.
GÖZÜ DÜNYA KUPASI'NDA BATSHUAYI, bir ay sonra başlayacak olan Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı forması giymenin hayallerini kuruyor. Yıldız oyuncunun maç performansının yanında idmanlarda da çok disiplinli çalıştığı ve özel hayatına ekstra dikkat ettiği öğrenildi. 11 resmi maçta 8 gol atan Batsman, Jesus'un en etkili silahlarından biri haline dönüştü
103'Ü GEÇEBİLİR!
F.BAHÇE gol attıkça, taraftarın aklına tek bir soru geliyor, "1988-89'daki 103 gollü rekor kırılabilir mi?" Bu sezon 4 karşılaşmayı 5 ve üzeri golle kazanan sarı-lacivertliler, 3.09 gol ortalaması tutturdu. Sezon boyunca bu ortalamasını koruyabilirse, ligin sonunda 111 gole ulaşmış olacak. Kanarya, 103 gollü sezonun ilk 11 haftasında 23 gol üretmişti.