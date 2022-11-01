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Giriş Tarihi: 1.11.2022

52 dakikada 1 gol atıyor

UĞUR ÇEM
52 dakikada 1 gol atıyor

Beşiktaş’ta eleştirilerin hedefinden kurtulamayan Michy Batshuayi, Fenerbahçe’de takımı ve taraftarı coşturuyor

İstanbulspor maçına 3 gol-1 asistle damgasını vuran Batshuayi'ye sarılacivertli forma yaradı. Transferin son günü alınan, taraftarın büyük eleştirisini toplayan Belçikalı, girdiği pozisyonu gole çevirme oranında ligin en iyi forvetleri arasında yer aldı. % 50 değer tutturan 29 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Beşiktaş'ta % 14'te kalmış, ayrıca 14 net fırsattan da yararlanamamıştı. F.Bahçe formasıyla Süper Lig'de 6 maçta 256 dakika süre alan yıldız oyuncu, rakip kaleye gönderdiği şutlar ve isabet oranındaki başarısıyla dikkat çekiyor. İki ayağını da etkili kullanabilen Belçikalı, 10 şutta 9 isabet bulurken 5'ini ağlarla buluşturdu. Batshuayi, gol atma sıklığında 52 dakikada bir ağları sarstı.

GÖZÜ DÜNYA KUPASI'NDA
BATSHUAYI, bir ay sonra başlayacak olan Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı forması giymenin hayallerini kuruyor. Yıldız oyuncunun maç performansının yanında idmanlarda da çok disiplinli çalıştığı ve özel hayatına ekstra dikkat ettiği öğrenildi. 11 resmi maçta 8 gol atan Batsman, Jesus'un en etkili silahlarından biri haline dönüştü

103'Ü GEÇEBİLİR!
F.BAHÇE gol attıkça, taraftarın aklına tek bir soru geliyor, "1988-89'daki 103 gollü rekor kırılabilir mi?" Bu sezon 4 karşılaşmayı 5 ve üzeri golle kazanan sarı-lacivertliler, 3.09 gol ortalaması tutturdu. Sezon boyunca bu ortalamasını koruyabilirse, ligin sonunda 111 gole ulaşmış olacak. Kanarya, 103 gollü sezonun ilk 11 haftasında 23 gol üretmişti.

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52 dakikada 1 gol atıyor
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