52 dakikada 1 gol atıyor

stanbulspor maçınadamgasını vuran Batshuayi'ye sarılacivertliformayaradı.Transferinson günüalınan, taraftarınbüyük eleştirisini toplayanBelçikalı,arasında yer aldı.F.Bahçe formasıyla SüperLig'de, rakip kaleyegönderdiği şutlar ve isabet oranındakibaşarısıyla dikkat çekiyor.Batshuayi, gol atma sıklığında52 dakikada bir ağları sarstı., bir ay sonra başlayacak olan Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı forması giymenin hayallerini kuruyor. Yıldız oyuncunun maç performansının yanında idmanlarda da çok disiplinli çalıştığı ve özel hayatına ekstra dikkat ettiği öğrenildi. 11 resmi maçta 8 gol atan Batsman, Jesus'un en etkili silahlarından biri haline dönüştügol attıkça, taraftarın aklına tek bir soru geliyor, "1988-89'daki 103 gollü rekor kırılabilir mi?" Bu sezon 4 karşılaşmayı 5 ve üzeri golle kazanan sarı-lacivertliler, 3.09 gol ortalaması tutturdu. Sezon boyunca bu ortalamasını koruyabilirse, ligin sonunda 111 gole ulaşmış olacak. Kanarya, 103 gollü sezonun ilk 11 haftasında 23 gol üretmişti.