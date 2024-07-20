7 oyuncunun bileti kesildi

Sarı-lacivertliler, takımdan ayrılacak oyuncularını belirlerken Jose Mourinho'nun raporundaCenk ve Dzeko'nun yanı sıra yeni gelecek forvet sonrasında Umut ile yollar ayrılacak. Sarı-lacivertliler 500 bin Euro bonservis bekliyor.Sakatlıklarla boğuşan Peres, 5.2 milyon Euro'ya alınmıştı. Yönetim, 1 milyon Euro'ya Sambacı'yı bırakmaya sıcak bakarken Eyüpspor talip...Kanarya, 4 milyon Euro'ya alınan Krunic ile de yollarını ayırmak istiyor. Crespo ve Zajc kadar öncelik olmasa da Boşnak oyuncunun menajeri İtalya'da kulüp bakıyor.Tecrübeli orta saha, Mourinho'dan da geçer not alamadı.Oyuncu, Türkiye'den birçok teklif alıyor.Gelen teklifleri reddeden Kent,Ama yönetimin hedefi 3 milyon Euro'luk bir gelirle oyuncuya veda etmek.Emre Mor'un kiralık olarak değil 1 milyon Euro bonservisle gitmesi bekleniyor.