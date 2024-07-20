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Giriş Tarihi: 20.7.2024

7 oyuncunun bileti kesildi

Aralarında Kent, Krunic, Zajc gibi isimlerin olduğu 7 futbolcuya birden veda edecek Fenerbahçe’nin hedefi, 12 milyon Euro...

7 oyuncunun bileti kesildi
Sarı-lacivertliler, takımdan ayrılacak oyuncularını belirlerken Jose Mourinho'nun raporunda 7 ismin bileti kesildi. Fenerbahçe, bu futbolculardan 12 milyon Euro bonservis bekliyor. İşte o oyuncuların durumları…
Umut Nayir: Cenk ve Dzeko'nun yanı sıra yeni gelecek forvet sonrasında Umut ile yollar ayrılacak. Sarı-lacivertliler 500 bin Euro bonservis bekliyor.
Luan Peres: Sakatlıklarla boğuşan Peres, 5.2 milyon Euro'ya alınmıştı. Yönetim, 1 milyon Euro'ya Sambacı'yı bırakmaya sıcak bakarken Eyüpspor talip...
Rade Krunic: Kanarya, 4 milyon Euro'ya alınan Krunic ile de yollarını ayırmak istiyor. Crespo ve Zajc kadar öncelik olmasa da Boşnak oyuncunun menajeri İtalya'da kulüp bakıyor. Sarı-lacivertlilerin beklentisi 3 milyon Euro.
Miguel Crespo: Tecrübeli orta saha, Mourinho'dan da geçer not alamadı. Fenerbahçe, 3 milyon Euro bonservis bekliyor.
Miha Zajc: Oyuncu, Türkiye'den birçok teklif alıyor. Fenerbahçe, 1 milyon Euro bonservis talep ediyor.
Ryan Kent: Gelen teklifleri reddeden Kent, şimdilik takımda kaldı. Ama yönetimin hedefi 3 milyon Euro'luk bir gelirle oyuncuya veda etmek.
Emre Mor: Emre Mor'un kiralık olarak değil 1 milyon Euro bonservisle gitmesi bekleniyor.

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7 oyuncunun bileti kesildi
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