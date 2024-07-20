7 oyuncunun bileti kesildi

Sarı-lacivertliler, takımdan ayrılacak oyuncularını belirlerken Jose Mourinho'nun raporunda 7 ismin bileti kesildi. Fenerbahçe, bu futbolculardan 12 milyon Euro bonservis bekliyor. İşte o oyuncuların durumları…
Umut Nayir:
Cenk ve Dzeko'nun yanı sıra yeni gelecek forvet sonrasında Umut ile yollar ayrılacak. Sarı-lacivertliler 500 bin Euro bonservis bekliyor.
Luan Peres:
Sakatlıklarla boğuşan Peres, 5.2 milyon Euro'ya alınmıştı. Yönetim, 1 milyon Euro'ya Sambacı'yı bırakmaya sıcak bakarken Eyüpspor talip...
Rade Krunic:
Kanarya, 4 milyon Euro'ya alınan Krunic ile de yollarını ayırmak istiyor. Crespo ve Zajc kadar öncelik olmasa da Boşnak oyuncunun menajeri İtalya'da kulüp bakıyor. Sarı-lacivertlilerin beklentisi 3 milyon Euro.
Miguel Crespo:
Tecrübeli orta saha, Mourinho'dan da geçer not alamadı. Fenerbahçe, 3 milyon Euro bonservis bekliyor.
Miha Zajc:
Oyuncu, Türkiye'den birçok teklif alıyor. Fenerbahçe, 1 milyon Euro bonservis talep ediyor.
Ryan Kent:
Gelen teklifleri reddeden Kent, şimdilik takımda kaldı.
Ama yönetimin hedefi 3 milyon Euro'luk bir gelirle oyuncuya veda etmek.
Emre Mor:
Emre Mor'un kiralık olarak değil 1 milyon Euro bonservisle gitmesi bekleniyor.