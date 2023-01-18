8 milyon € çıkmazı

Stopere Adana Demirspor'dan'ı alan, forvet için Antalyaspor'lapazarlığında olan Fenerbahçe, sol bek için de aradığı ismi İtalya'da buldu.için ilk temas kuruldu. Çizme takımı 21 yaşında olan ve gelecek vadettiğine inandığı oyuncu için kapıyı 10 milyon Euro'dan açtı. Sarı-lacivertlilerin pazarlıkları sonucu rakamda 2 milyon Euro'luk indirime gidildiFenerbahçe Teknik Direktörü Jesus,Yönetim, Parma'yı istediği rakama çekemezse kiralama ve bir sonraki satıştan pay ödeme seçeneklerini içeren bir sözleşme ile yeniden masaya oturacak.Fenerbahçe'de forma giymeye sıcak bakıyor.boyundaki sol bek, 2020 yılında Twente A Takımı'na yükseldi ve burada 2 sezon forma giydi.ekibi Parma 31 Ocak 2022'de 6 aylığına kiraladığı Oosterwolde'nin 3 milyon Euro ödeyerek bonservisini aldı.asıllı Hollandalı oyuncu bu sezon Parma ile 19 resmi maçta 1571 dakika süre aldı. Bir gol attı.boyunca 100 karşılaşmaya çıkan oyuncu 9 gol-3 asistlik performans sergiledi. 13 sarı-3 de kırmızı gördü.kadar Twente altyapısı (2016), Twente U17 (2017), Twente U19 (2018), Twente (2020) ve Parma (2022) formaları giydi.