8 milyon € çıkmazı

İtalyaSerie B ekibi, gelecek vadeden yıldızı için kapıyı 10 milyon Euro’dan açtı. 2 milyon Euro’luk indirim sarı-lacivertlileri memnun etmedi. Kiralama alternatifi üzerine çalışılıyor
Stopere Adana Demirspor'dan SametAkaydın'ı alan, forvet için Antalyaspor'la Haji Wright pazarlığında olan Fenerbahçe, sol bek için de aradığı ismi İtalya'da buldu. Serie B ekibi Parma'nınSurinam asıllı Hollandalıoyuncusu Jayden Oosterwolde için ilk temas kuruldu. Çizme takımı 21 yaşında olan ve gelecek vadettiğine inandığı oyuncu için kapıyı 10 milyon Euro'dan açtı. Sarı-lacivertlilerin pazarlıkları sonucu rakamda 2 milyon Euro'luk indirime gidildi ancak 8 milyon Euro daKanarya'yı zorluyor.
2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus, en büyük özelliğihızı olan Hollandalı sol bekin,topla ve topsuz oyundaatletik bir yapıya sahipolmasının takım oyununabüyükgüç katacağına inanıyor. Yönetim, Parma'yı istediği rakama çekemezse kiralama ve bir sonraki satıştan pay ödeme seçeneklerini içeren bir sözleşme ile yeniden masaya oturacak. Parma ile 2026Haziran'ına kadar sözleşmesiolan futbolcu, Fenerbahçe'de forma giymeye sıcak bakıyor.
Kimdir? 1.89 boyundaki sol bek, 2020 yılında Twente A Takımı'na yükseldi ve burada 2 sezon forma giydi. Serie B ekibi Parma 31 Ocak 2022'de 6 aylığına kiraladığı Oosterwolde'nin 3 milyon Euro ödeyerek bonservisini aldı. Surinam asıllı Hollandalı oyuncu bu sezon Parma ile 19 resmi maçta 1571 dakika süre aldı. Bir gol attı. Kariyeri boyunca 100 karşılaşmaya çıkan oyuncu 9 gol-3 asistlik performans sergiledi. 13 sarı-3 de kırmızı gördü. Bugüne kadar Twente altyapısı (2016), Twente U17 (2017), Twente U19 (2018), Twente (2020) ve Parma (2022) formaları giydi.