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Giriş Tarihi: 18.1.2023

8 milyon € çıkmazı

Samet YÜKSEL
8 milyon € çıkmazı

İtalya Serie B ekibi, gelecek vadeden yıldızı için kapıyı 10 milyon Euro’dan açtı. 2 milyon Euro’luk indirim sarı-lacivertlileri memnun etmedi. Kiralama alternatifi üzerine çalışılıyor

Stopere Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı alan, forvet için Antalyaspor'la Haji Wright pazarlığında olan Fenerbahçe, sol bek için de aradığı ismi İtalya'da buldu. Serie B ekibi Parma'nın Surinam asıllı Hollandalı oyuncusu Jayden Oosterwolde için ilk temas kuruldu. Çizme takımı 21 yaşında olan ve gelecek vadettiğine inandığı oyuncu için kapıyı 10 milyon Euro'dan açtı. Sarı-lacivertlilerin pazarlıkları sonucu rakamda 2 milyon Euro'luk indirime gidildi ancak 8 milyon Euro da Kanarya'yı zorluyor.

2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus, en büyük özelliği hızı olan Hollandalı sol bekin, topla ve topsuz oyunda atletik bir yapıya sahip olmasının takım oyununa büyük güç katacağına inanıyor. Yönetim, Parma'yı istediği rakama çekemezse kiralama ve bir sonraki satıştan pay ödeme seçeneklerini içeren bir sözleşme ile yeniden masaya oturacak. Parma ile 2026 Haziran'ına kadar sözleşmesi olan futbolcu, Fenerbahçe'de forma giymeye sıcak bakıyor.

Kimdir?
1.89 boyundaki sol bek, 2020 yılında Twente A Takımı'na yükseldi ve burada 2 sezon forma giydi.
Serie B ekibi Parma 31 Ocak 2022'de 6 aylığına kiraladığı Oosterwolde'nin 3 milyon Euro ödeyerek bonservisini aldı.
Surinam asıllı Hollandalı oyuncu bu sezon Parma ile 19 resmi maçta 1571 dakika süre aldı. Bir gol attı.
Kariyeri boyunca 100 karşılaşmaya çıkan oyuncu 9 gol-3 asistlik performans sergiledi. 13 sarı-3 de kırmızı gördü.
Bugüne kadar Twente altyapısı (2016), Twente U17 (2017), Twente U19 (2018), Twente (2020) ve Parma (2022) formaları giydi.

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