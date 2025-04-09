8’de 8 kenetlenmesi

F.Bahçe yönetimi, kalan 8 hafta öncesinde bugün Samandıra'ya çıkarma yapıp birlik mesajları verecek. Teknik direktör Jose Mourinho ve oyuncular ile yapılacak toplantıyla motivasyon sürekliliği sağlanacak. Kalan 8 haftanın tamamında 3 puan alınması durumunda şampiyonluğun geleceğine inanan sarı-lacivertliler, lider G.Saray'ın puan kaybedeceği inancında. Teknik direktör Jose Mourinho, futbolcular ve tüm yönetim kadrosu bir araya gelerek kalan maçlar için kapsamlı bir planlama yapacak. Takım içi motivasyonu en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen yönetim, saha dışındaki çalışmaları da hızlandırdı.

YILDIZLARA İLK 11'LE MESAJ VERDİ

Öte yandan G.Saray ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası'ndaki maçın ardından Jose Mourinho'nun takımı Trabzonspor maçına hazırlamak için sert tedbirler aldığı ortaya çıktı. Yönetimin her konuda destek verip tam yetkili ilan ettiği Portekizli hoca, Trabzon karşılaşmasında bazı yıldızları kulübeye çekerek tüm takıma da mesaj verdi. Yönetimde bu mesajın doğru alındığı ve bordo- mavililere karşı 2. yarıdaki futbolun şampiyonluğu da getireceği inancı var.

MOURİNHO PEŞLERİNDE

Teknik patron Mourinho, saha dışında da oyuncuları ile iletişim halinde. Takım izinli olmasına rağmen bazı isimlere özellikle de deneyimli futbolcularına mesajlar atan Portekizli çalıştırıcı "Artık hata yok. Her maç bir final!" sözleri ile kısa hatırlatmalar yapıyor.