9 kritik maç

Becao’nun tedavisi, Serdar Aziz’in sık sakatlanması gibi durumlarla boğuşan Kanarya, Afrika Kupası’na gidecek olan Osayi ve Djiku’dan da muhtemel 9 karşılaşmada faydalanamayacak
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligin ikinci arasına savunmadaki problemlerle başlayacak. Bright Osayi-Samuel, Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası için belirlediği kadroya seçildi. Ganalı Alexander Djiku'nun da gideceğibu turnuva 13 Ocak'ta başlayıp, sonuna kadar gidebilirse11 Şubat'ta sona erecek. Fenerbahçe'nin bu dönemki rakipleri İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep, Adanaspor(Türkiye Kupası), Samsunspor, Başakşehir, Ankaragücü,Antalyaspor ve Alanyaspor olacak. Tedavisi devam eden Becao'nun şubat ayında dönmesi beklenirken defans hattındaki diğer isimler Serdar Aziz'in sürekli sakatlanması ve Samet Akaydın'ın ise performans olarak yetersiz bulunması soru işaretleri oluşturuyor. Bu duruma çare arayan İsmail Kartal, yönetimdenözellikle stoper istedi. Çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, İngiltere ve İspanya'da oyuncu arıyor.
DEFANSIN SİGORTASI
Fenerbahçe'nin, bu sezon savunmadaki bel kemiği Alexander Djiku, sarı-lacivertli formayla 20 maçta görev aldı. 1485 dakika oynayan 29 yaşındaki stoper 1 kez de ağları havalandırmayı başardı. Pendik maçında tendonu kopan Becao'nun ise tedavi süreci devam ediyor.
TAKIMA 4 GÜN İZİN
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Süper Kupa finalinin ertelenmesinin ardından oyuncularına 4 günlük izin verdi. Sarı-lacivertli futbolcular, 3 Ocak Çarşamba tarihinde Samandıra'da topbaşı yapacak ve ligde oynanacak olan İstanbulspor karşılaşmasının hazırlıklarına start verecek.
SAĞDA FORMA MERT'E EMANET
TEKNİK direktör İsmail Kartal, Afrika Kupası'na gidecek Osayi-Samuel'in yokluğunda sağ beke Mert Müldür'ü hazırlıyor. Nijeryalı yıldızın Afrika Kupası için Milli Takım'ına gitmesi sonrası, 13 Ocak itibarıyla ligdeki maçlara yetenekli sağ bek ile başlayacak olan sarı-lacivertli ekibin tecrübeli çalıştırıcısı, oyuncusunu fizik olarak hazır hale getirmeye çalışıyor. 24 yaşındaki futbolcunun, bu haftaya kadar istenilen performansı sahaya yansıtamaması sorun olarak görülüyor. Ancak teknik heyetin Mert ile yakındanilgilenerek eksiklerini gidermesini sağlayacağı öğrenildi. Bu sezon ligde 9, Avrupa'da ise 2 maçta toplam 216 dakika görev yapan milli futbolcunun da hocasına her zaman göreve hazır olduğu mesajını verdiği öğrenildi.