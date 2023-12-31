9 kritik maç

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligin ikinci arasına savunmadaki problemlerle başlayacak. Bright Osayi-Samuel, Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası için belirlediği kadroya seçildi.Fenerbahçe'nin bu dönemki rakipleriolacak. Tedavisi devam eden Becao'nun şubat ayında dönmesi beklenirken defans hattındaki diğer isimler Serdar Aziz'in sürekli sakatlanması ve Samet Akaydın'ın ise performans olarak yetersiz bulunması soru işaretleri oluşturuyor.Çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, İngiltere ve İspanya'da oyuncu arıyor.Fenerbahçe'nin, bu sezon savunmadaki bel kemiği Alexander Djiku, sarı-lacivertli formayla 20 maçta görev aldı. 1485 dakika oynayan 29 yaşındaki stoper 1 kez de ağları havalandırmayı başardı. Pendik maçında tendonu kopan Becao'nun ise tedavi süreci devam ediyor.Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Süper Kupa finalinin ertelenmesinin ardından oyuncularına 4 günlük izin verdi. Sarı-lacivertli futbolcular, 3 Ocak Çarşamba tarihinde Samandıra'da topbaşı yapacak ve ligde oynanacak olan İstanbulspor karşılaşmasının hazırlıklarına start verecek.TEKNİK direktör İsmail Kartal, Afrika Kupası'na gidecek Osayi-Samuel'in yokluğunda sağ beke Mert Müldür'ü hazırlıyor. Nijeryalı yıldızın Afrika Kupası için Milli Takım'ına gitmesi sonrası, 13 Ocak itibarıyla ligdeki maçlara yetenekli sağ bek ile başlayacak olan sarı-lacivertli ekibin tecrübeli çalıştırıcısı, oyuncusunu fizik olarak hazır hale getirmeye çalışıyor. 24 yaşındaki futbolcunun, bu haftaya kadar istenilen performansı sahaya yansıtamaması sorun olarak görülüyor.Bu sezon ligde 9, Avrupa'da ise 2 maçta toplam 216 dakika görev yapan milli futbolcunun da hocasına her zaman göreve hazır olduğu mesajını verdiği öğrenildi.