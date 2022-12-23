Aboubakar yola çıktı!

Al-Nassr’da mutsuz olan Kamerunlu oyuncu ile Kanarya temaslarını sıklaştırdı
Şampiyonluk yolunda işini şansa bırakmak istemeyen Fenerbahçe, ocak ayında Serdar Dursun'untakımdan ayrılma ihtimali ve Joao Pedro'nunsakatlığının uzayabilme durumuna göre forvet listesini yeniden güncelliyor. İlk olarak eski Beşiktaşlı Aboubakar ile nabız yoklayan sarı-lacivertliler, bu transfer için Jorge Jesus'un da onayını aldı. Oyuncunun orada mutsuz olması bu transfer ihtimalini güçlendirirken deneyimli futbolcunun Suudi Arabistan'da kazandığı net 6 milyon Euro, işi zorlaştırıyor. Ancak Al-Nassr, Ronaldo'yualırsa bu transfere izin verebilir.