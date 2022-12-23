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Giriş Tarihi: 23.12.2022

Aboubakar yola çıktı!

Aboubakar yola çıktı!

Al-Nassr’da mutsuz olan Kamerunlu oyuncu ile Kanarya temaslarını sıklaştırdı

Şampiyonluk yolunda işini şansa bırakmak istemeyen Fenerbahçe, ocak ayında Serdar Dursun'un takımdan ayrılma ihtimali ve Joao Pedro'nun sakatlığının uzayabilme durumuna göre forvet listesini yeniden güncelliyor. İlk olarak eski Beşiktaşlı Aboubakar ile nabız yoklayan sarı-lacivertliler, bu transfer için Jorge Jesus'un da onayını aldı. Oyuncunun orada mutsuz olması bu transfer ihtimalini güçlendirirken deneyimli futbolcunun Suudi Arabistan'da kazandığı net 6 milyon Euro, işi zorlaştırıyor. Ancak Al-Nassr, Ronaldo'yu alırsa bu transfere izin verebilir.

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Aboubakar yola çıktı!
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