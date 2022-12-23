Aboubakar yola çıktı!

Şampiyonluk yolunda işini şansa bırakmak istemeyen Fenerbahçe,durumuna göre forvet listesini yeniden güncelliyor. İlk olarak eski Beşiktaşlı Aboubakar ile nabız yoklayan sarı-lacivertliler, bu transfer için Jorge Jesus'un da onayını aldı. Oyuncunun orada mutsuz olması bu transfer ihtimalini güçlendirirken deneyimli futbolcunun Suudi Arabistan'da kazandığı net 6 milyon Euro, işi zorlaştırıyor. Ancak Al-Nassr,