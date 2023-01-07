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Giriş Tarihi: 7.1.2023

Aboubakar yola çıktı

Aboubakar yola çıktı
F.Bahçe'nin yakından ilgilendiği Vincent Aboubakar için beklenen sıcak gelişme yaşandı. Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katan Al-Nassr, Portekizli yıldıza lisans çıkarmak için takımdan göndereceği Kamerunlu forveti dün oynadığı Al Taee maçının kadrosuna almadı. Suudi Arabistan basını, Aboubakar'ın satış listesine konduğunu yazdı. 30 yaşındaki golcü için 3 milyon Euro teklif eden sarı-lacivertliler pazarlıklarını sürdürürken, kiralık formülünü de masada tutuyor. Bu arada oyuncuyla Manchester United'ın da ilgilendiği iddia edildi.

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Aboubakar yola çıktı
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