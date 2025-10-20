Acı çeke çeke 3 puan!

PENALTIDAN SAMBA

Talisca, Karagümrük karşısında gol perdesini açan isim oldu. Bu sezon iki penaltıda (Göztepe /Alanya) başarısız olan Talisca, Antalya maçından sonra ikinci kez beyaz noktadan affetmedi. Sarı-lacivertli formayla ilk Süper Lig maçına çıktığı Şubat 2025'ten bu yana 12. kez gol sevinci yaşadı. Geçen sezon yarım sezonda 9 kez ağları bulmuştu. Şimdi 8 maçta 3. golüne ulaştı.



ASENSİO KEREM A.Ş.

Kerem'in asistinde ilk golünü Kasımpaşa deplasmanında atan Asensio dün yine milli yıldızın pasında ağları buldu. Kerem, Kadıköy'de ilk lig asistini yaparken, İspanyol oyuncu da taraftarı önünde ilk kez gol sevinci yaşadı.





KARİYERİM İÇİN BAŞARILI OLMALIYIM

MARCO Asensio maç sonu, "Taraftarımız önünde galip gelmek önemliydi, mutluyum. Aldığımız 3 puan önemliydi. Bu ligde kolay maç yok, farkındayız. Umarım atmış olduğum gol, gelecekte diğer gollerimi getirir. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Bizim amacımız, isteğimiz takımı hak ettiği noktaya getirebilmek. Kariyerim açısından Fenerbahçe'de başarılı olmak çok önemli. Şampiyonluk çok önemli. Hedefimiz bu" diye konuştu.

TARIK GÜNÜ KURTARDI!

EDERSON'UN sakatlığı nedeniyle ilk olarak Samsun'da kaleye geçen Tarık Çetin, 0-0 biten maçta kurtarışlarıyla alkış almıştı. Eldivenler dün yine ona verildi. Deneyimli kaleci, Serginho'nun vuruşunda topa müdahale edemese de 5 kurtarışla skoru korumada etkili oldu. Ceza sahası içinden atılan 3 şutta başarılıydı. Bir kez de hava topu aldı.



SERİYE BAĞLADI!

SÜPER Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği son altı maçı kazanan Fenerbahçe, daha uzun bir galibiyet serisini en son Ocak 2004-Eylül 2006 arasındaki 10 karşılaşmalık süreçte yakalamıştı. Karagümrük ile oynadığı son beş Süper Lig maçını kazanan sarı-lacivertliler bu rekabetteki en uzun galibiyet serisini tekrarladı (Eylül 1960-Kasım 1983).