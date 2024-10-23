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Giriş Tarihi: 23.10.2024

Acil koduyla alalım!

Ferdi sonrası yapılamayan sol bek transferi, Oosterwolde sakatlanınca acil durumuna geldi. İlk sırada Reinildo Mandava var

Acil koduyla alalım!
Fenerbahçe'de sol bek alarmı verildi. Ferdi Kadıoğlu'nun Premier Lig'e gitmesine 'sol bek' isteği ile onay veren Jose Mourinho, kafasındaki ismi yönetime vermiş ancak alınmamıştı. Fırsat transferi olarak Kostic'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Oosterwolde'nin diz bağlarının kopması ve en az 6 ay takımdan uzak kalacak olması nedeniyle büyük sıkıntıya girdi. Sportif direktör Mario Branco ocak ayı için liste oluşturmaya başladı. Atletico Madrid forması giyen Reinildo Mandava'ya yeniden gidilecek. ancak yönetim sezon sonunda sözleşmesi bitecek Reinildo'ya bonservis ödemek istemiyor.
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