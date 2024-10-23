Acil koduyla alalım!

Fenerbahçe'de sol bek alarmı verildi. Ferdi Kadıoğlu'nun Premier Lig'e gitmesine 'sol bek' isteği ile onay veren Jose Mourinho, kafasındaki ismi yönetime vermiş ancak alınmamıştı.sarı-lacivertliler,nedeniyle büyük sıkıntıya girdi. Sportif direktör Mario Branco ocak ayı için liste oluşturmaya başladı.yönetim sezon sonunda sözleşmesi bitecek Reinildo'ya bonservis ödemek istemiyor.