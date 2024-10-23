Acil koduyla alalım!

Fenerbahçe'de sol bek alarmı verildi. Ferdi Kadıoğlu'nun Premier Lig'e gitmesine 'sol bek' isteği ile onay veren Jose Mourinho, kafasındaki ismi yönetime vermiş ancak alınmamıştı. Fırsat transferi olarak Kostic'i kadrosuna katan
sarı-lacivertliler, Oosterwolde'nin diz bağlarının kopması ve en az 6 ay takımdan uzak kalacak olması
nedeniyle büyük sıkıntıya girdi. Sportif direktör Mario Branco ocak ayı için liste oluşturmaya başladı. Atletico Madrid forması giyen Reinildo Mandava'ya yeniden gidilecek. ancak
yönetim sezon sonunda sözleşmesi bitecek Reinildo'ya bonservis ödemek istemiyor.