Adalet için yabancı olsun

F.BAHÇE Asbaşkanı Acun Ilıcalı, her zaman tercihlerinin yabancı hakem olduğunu yineledi. "Tekrar tekrar söylüyorum" diyerek net mesaj veren Ilıcalı, şöyle konuştu: "Ağustos ayının ortasından beri tek bir şey söyledik. Yabancı VAR, yabancı orta hakem. Duruma göre konuşmadık. Biz yabancı hakem istedik. Bunun nedeni adalet istememizdi. Bu maçta bile alakasız penaltı oldu. VAR'dan geldi penaltı. Bundan dolayı art niyet aramıyoruz. Yabancı hakem istememizin sebebi yabancı hakem hata yapmayacak değildi. Hatalar olacak. Bizim duruşumuz net. Bekleyip bekleyip 'Yabancı hakem istiyoruz' demedik. Beşiktaş'ın duruşu belli. Trabzonspor da yabancı hakem talep etti. Biz adalet istiyoruz. Türk hakemlerinin yaşadığı baskı yabancı hakemlerin gelmesini gerektiriyor."