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Giriş Tarihi: 13.11.2023

Adana’da kim böyle oynamış!

Samet YÜKSEL
Adana’da kim böyle oynamış!

Futbolcularını kutlayan tecrübeli çalıştırıcı, “Adana Demirspor’a karşı kim burada böyle oynamış. Her maçı kazanacaksın diye bir kural yok. 1 puan aldık ve lider olduk” dedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, kazanamamalarına rağmen çok iyi bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi. Soyunma odasında takımını kutladığını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Rakibimizin ne kadar etkili olduğunu biliyorduk. Bu maça çok çok iyi hazırlandık. Maçın başından sonuna kadar oyunun kontrolü bizdeydi. Özellikle ilk yarıda çok net pozisyonlar bulduk. 1 puan aldık ve lider olduk. Biz oynadığımız futbola bakıyoruz. Adana Demirspor'a karşı kim burada böyle oynamış. Her maçı kazanacaksın diye bir kural yok. Bu uzun lig maratonu" dedi. Sakatlıkları olan oyuncuları aramadıklarını vurgulayan tecrübeli hoca şunları söyledi:

BAHANE ARAMAM!
"Ben sakatlıklara sığınan bir antrenör değilim. Görev alanlar ellerinden geleni yaptı. Hepsine teşekkür ediyorum. Bundan sonra da çalışmaya devam ederek en iyisini yapmaya çalışacağız. Milli arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz."

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Adana’da kim böyle oynamış!
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