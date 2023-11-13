Adana’da kim böyle oynamış!

Futbolcularını kutlayan tecrübeli çalıştırıcı, “Adana Demirspor’a karşı kim burada böyle oynamış. Her maçı kazanacaksın diye bir kural yok. 1 puan aldık ve lider olduk” dedi
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, kazanamamalarına rağmen çok iyi bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi. Soyunma odasında takımını kutladığını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Rakibimizin ne kadar etkili olduğunu biliyorduk. Bu maça çok çok iyi hazırlandık. Maçın başından sonunakadar oyunun kontrolübizdeydi. Özellikle ilkyarıda çok net pozisyonlarbulduk. 1 puan aldık ve lider olduk. Biz oynadığımız futbola bakıyoruz. Adana Demirspor'a karşı kim burada böyle oynamış. Her maçı kazanacaksın diye bir kural yok. Bu uzun lig maratonu" dedi. Sakatlıkları olan oyuncularıaramadıklarınıvurgulayan tecrübeli hoca şunları söyledi:
BAHANE ARAMAM!
"Ben sakatlıklara sığınan bir antrenör değilim. Görev alanlar ellerinden geleni yaptı. Hepsine teşekkür ediyorum. Bundan sonra daçalışmaya devam ederek eniyisini yapmaya çalışacağız. Milli arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz."