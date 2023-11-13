Adana’da kim böyle oynamış!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, kazanamamalarına rağmen çok iyi bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi. Soyunma odasında takımını kutladığını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Rakibimizin ne kadar etkili olduğunu biliyorduk. Bu maça çok çok iyi hazırlandık.1 puan aldık ve lider olduk. Biz oynadığımız futbola bakıyoruz. Adana Demirspor'a karşı kim burada böyle oynamış. Her maçı kazanacaksın diye bir kural yok. Bu uzun lig maratonu" dedi.tecrübeli hoca şunları söyledi:Ben sakatlıklara sığınan bir antrenör değilim. Görev alanlar ellerinden geleni yaptı. Hepsine teşekkür ediyorum.Milli arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz."