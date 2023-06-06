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Giriş Tarihi: 6.6.2023

Aday çıkarsa seçime giderim

Aday çıkarsa seçime giderim

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, herhangi bir aday olması halinde olağanüstü genel kurul kararı alacağını ancak gelecek sezon planlamasını da yaptıklarını söyledi

Fenerbahçe taraftarlarının istifaya davet ettiği başkan Ali Koç'tan dün açıklama geldi. İşte Koç'un, kulübün resmi sitesinden duyurduğu sözleri: "Daha önce aday çıkması halinde Olağanüstü Genel Kurul'a gitmeye hazır olduğumuzu belirtmiştim. Bu duruşumun arkasındayım ancak bugüne dek resmi bir aday çıkmadı. Yeni sezonun takım planlaması sürecine girilmişken henüz bir adayın olmamasının, Fenerbahçe'yi bir sezon daha hedeflerinden uzaklaştırma riski taşıdığı yadsınamaz bir gerçek. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'un gerçekleşmesi halinde yeni yönetim kurulunun görev süresinin 1 yıl ile sınırlı olması da istikrarlı bir çalışma yürütülmesinin önünde ciddi engeldir. 2023- 24 sezonunun planlaması hayata geçirilmeye başlamış, eksikler tespit edilmiş, bütçesel planlamalar yapılmış, transfer görüşmeleri yürütülmektedir. Sizlerden ricam, önce Türkiye Kupası'nı kaldırmak ve sezona Süper Kupa'yı kazanarak başlamak adına Fenerbahçe'mizin etrafında kenetlenmemizdir."

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ardından basın toplantısına çıkmadan stadı terk eden Jorge Jesus için 'İstifa mı edecek' soruları gündeme geldi. Taraftarlar, kupa maçına çıkmamasının daha iyi olacağı görüşünde birleşse de Portekizli hocaya bir veda şansı verileceği öğrenildi. Jesus, 11 Haziran'da İzmir'de Başakşehir ile oynanacak Türkiye Kupası finalini kazansa da kaybetse de F.Bahçe'ye veda edecek.

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Aday çıkarsa seçime giderim
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