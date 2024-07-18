Adım adım F.Bahçe’ye

Fenerbahçe, yaklaşık 1 aydır gündeminde olan Youssef En-Nesyri'nin transferinde mutlu sona yakın. Teknik direktör Jose Mourinho'nun çok beğendiği ve ısrarla istediği 27 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah'ın 14 milyon Euro'luk maaş teklifini reddetti. Kariyerini Avrupa'da sürdürmeyi hedefleyen tecrübeli santrforla Roma'nın ciddi bir şekilde ilgilendiği ileri sürülse de oyuncunun kulübü Sevilla'dan sarılacivertlileri sevindiren açıklama geldi.
KULÜBÜNE 20+2, OYUNCUYA 7.5 MİLYON EURO
İspanyol kulübünün sportif direktörü Victor Orta, konuyla ilgili olarak "En-Nesyri için Roma'dan gelen hiçbir şey yok"
ifadelerini kullandı. Fenerbahçe ise oyuncu ve kulübüne final teklifini yaparak beklemeye geçti. Sevilla'ya 20 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro bonus, En-Nesyri'ye sezon başına 7.5 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme, 1 milyon Euro imaj hakkı ve 3.2 milyon Euro menajerlik ücreti önerildiği öğrenildi.
Santrfor mevkiinin yanı sıra her iki kanatta da görev yapabilen futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon Euro civarında.