Adım adım F.Bahçe’ye

Fenerbahçe, yaklaşık 1 aydır gündeminde olan Youssef En-Nesyri'nin transferinde mutlu sona yakın. Teknik direktör Jose Mourinho'nun çok beğendiği ve ısrarla istediği 27 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah'ın 14 milyon Euro'luk maaş teklifini reddetti.İspanyol kulübünün sportif direktörü Victor Orta, konuyla ilgili olarakifadelerini kullandı. Fenerbahçe ise oyuncu ve kulübüne final teklifini yaparak beklemeye geçti.Santrfor mevkiinin yanı sıra her iki kanatta da görev yapabilen futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon Euro civarında.