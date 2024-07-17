Adına şarkı yapılan futbolcu

Uçakları arka arkaya indiren Fenerbahçe,Suudi Arabistan Federasyon Finansal Sürdürülebilirlik komitesi tarafından transferi veto yiyen, yapılan görüşmeler sonunda pürüzleri çözen sarı-lacivertliler, Fransız sol kanadı İstanbul'a getirdi.27 yaşındaki oyuncu, sarılacivertli kulüpte bir sene kiralık olarak oynayacak.8 milyon kazanacak futbolcu12 Mart 1997'de Fransa'da dünyaya gelen,Maximin, 3 kardeşten en küçüğü.Moda ve dans konusunda tutkulu.Spor hayatına atletizm ile başlayan oyuncu, mahalle maçlarında hızıyla dikkat çekerkenProfesyonel kariyerine ise 2013'te St-Etienne'de başladı. Ardından Monaco, Hannover, Bastia, Nice, Newcastle ve Al- Ahli fomaları giydi.2019-2023 yılları arasında Newcastle forması giyen Maximin taraftarın sevgilisi olurken adına şarkı bile yapıldı.Küçük taraftarlara maç bileti dağıtan, kolundaki Rolex marka saatini çıkarıp taraftara hediye etmekten çekinmeyecek kadar bonkör bir karakter olarak dikkat çekiyor.Allan Saint-Maximin dün akşam İstanbul'a geldi. Fransız futbolcu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kendisini karşılayan sarı-lacivertli taraftarlara selam verdi. Ardından da ailesiyle birlikte özel bir araca binerek havalimanından ayrıldı.