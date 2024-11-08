Ağır yaralı

G.Saray ve Beşiktaş'ın kazandığı haftada Kanarya, Avrupa Ligi'ndeki ilk yenilgisini aldı
PENALTIYI KAÇIRDI AMA GOLÜ ATTI
M.United ve Bodrum maçlarında gol atan, Trabzon karşılaşmasında asist yapan En-Nesyri, AZ Alkmaar karşısında penaltıyı kaçırdı ama hatasını telafi etti. Karşılaşmaya yedek başlayan ve 58'de oyuna giren Faslı yıldız, 62'de Dzeko'nun düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı kaleciye nişanladı. Ancak 70'de Dzeko'nun pasında fileleri buldu. Böylece üst üste 4 maçta skora katkı verdi.
ÇOCUKLAR ŞOV YAPTIŞOV
Alkmaar 23 yaş ortalamasına sahip takımıyla F.Bahçe'yi (28) devirdi. 20 yaşındaki Daal ve 18'lik Smit Alkmaar formasıyla ilk resmi gollerini attılar.
REKOR KAÇTI
UEFA Avrupa Ligi grup/lig aşamasında çıktığı son 10 maçın hiçbirini kaybetmeyen (5G/5B) Fenerbahçe, dün gece mağlup olmasa tarihinin en uzun serisine ulaşacaktı. Sarı-lacivertliler daha önce Ekim 2009-Aralık 2012 arasında 10 maçlık seri yaşamıştı.
ILICALI: TERAZİDEN KAÇAN HIRSIZDIR!
Fenerbahçe
Asbaşkanı Acun Ilıcalı kendilerinin ve Galatasaray'ın bu sezon oynadığı maçlarda yaşanan pozisyonların yabancı iki hakem tarafından değerlendirilmesi konusunda mutabakata vardıklarını duyurmuş ancak Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu tarafından yalanlanmıştı. Bunun üzerine FBTV'ye bir açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Anlaştık dedim. Sonra bir açıklama; "sinsilik, plan". Bunun neresi plan? Sizi masaya getiremiyoruz ki. 'Teraziden kaçan hırsızdır.' diye bir cümlesi var eski G.Saray yöneticisinin. Bir kez daha G.Saray Kulübü'ne çağrıda bulunuyorum. Biz yurtdışından hakemleri getireceğiz.
Yine onları davet ediyoruz. Eğer katılmıyorsanız, istediğiniz pozisyonları gönderin bize. Hodri meydan diyoruz. Biz her takım için adalet istiyoruz. Ortada bir sorun varsa da biz yabancı hakemlere bunları gösterelim dedik" ifadelerini kullandı.
MOURINHO'YA 1 MAÇ DZEKO'YA CEZA YOK
PFDK
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının cezasını kesti. Teknik direktör Mourinho
, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 müsabakadan men edilirken, 58 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı. Buna göre Sivasspor karşılaşmasında tribünde olacak. Portekizli hocanın rakip takım sporcusuna yönelik hareketi için ceza tayinine yer olmadığına karar verildi. Basın toplantısındaki açıklamalarına ise 900 bin TL para cezası kesildi. Takım kaptanı Dzeko
'nun açıklamalarına ceza çıkmadı. Maçta kırmızı kart gören antrenör Sandro Zufic
iki maçtan men ve 74 bin 250 TL, bir diğer antrenör Salvatore Foti
ise 2 maçtan men ve 117 bin TL para cezası aldı. Asbaşkan Acun Ilıcalı
600 bin TL para cezasına çarptırıldı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan
ise 465 bin TL para cezası aldı.