Aklı üçlü defansta!

Süper Lig'de startı cumartesi günü sahasında Konyaspor ile oynayacağı erteleme maçıyla verecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, üçlü defansa dönüşün sinyallerini veriyor.Derbilerdeki kötü sonuçlardan sonra çok sert eleştirilen ve sistemini 4-1- 3-2'ye çevirmek zorunda kalan tecrübeli çalıştırıcının aklının, üçlü sistemde olduğu ve bunu uygulamayı ciddi bir şekilde düşündüğü öğrenildi.Seri galibiyetlerleliderliği almayı isteyen Jorge Jesus,bu konuda oyuncularına da sık sık 'uyarısında bulunuyor.SARI-lacivertlilerde, Joao Pedro sevinci yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Brezilya asıllı İtalyan forvet, Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında son 15 dakika forma giydi. Teknik heyetin durumunu yakından takip ettiği 30 yaşındaki oyuncunun, önümüzdeki aydan itibaren tam formuyla takıma katkı verebileceği ifade edildi. Joao Pedro, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 15 karşılaşmada 2 gol, 1 asist kaydetti.