Aklı üçlü defansta!

Süper Lig'de startı cumartesi günü sahasında Konyaspor ile oynayacağı erteleme maçıyla verecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, üçlü defansa dönüşün sinyallerini veriyor. Öncekigün Samandıra'daKaragümrük ileoynadığı hazırlıkkarşılaşmasını4-2 kazanansarı-lacivertlilerdePortekizlihoca, savunmayıSerdar-Szalai-Peres ilekurdu. Derbilerdeki kötü sonuçlardan sonra çok sert eleştirilen ve sistemini 4-1- 3-2'ye çevirmek zorunda kalan tecrübeli çalıştırıcının aklının, üçlü sistemde olduğu ve bunu uygulamayı ciddi bir şekilde düşündüğü öğrenildi.
SIK SIK UYARIDA BULUNUYOR
Luan Peres'in iyileşip 90 dakikayı çıkaracakduruma gelmesiyle birlikte eli rahatlayantecrübeli hoca, bir yandan da lige hızlıbir giriş yaparak zirve ile arasındaki farkıkapatmayı hedefliyor. Seri galibiyetlerleliderliği almayı isteyen Jorge Jesus,bu konuda oyuncularına da sık sık 'Hataistemiyorum' uyarısında bulunuyor.
JOAO PEDRO SEVİNCİ
SARI-lacivertlilerde, Joao Pedro sevinci yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Brezilya asıllı İtalyan forvet, Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında son 15 dakika forma giydi. Teknik heyetin durumunu yakından takip ettiği 30 yaşındaki oyuncunun, önümüzdeki aydan itibaren tam formuyla takıma katkı verebileceği ifade edildi. Joao Pedro, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 15 karşılaşmada 2 gol, 1 asist kaydetti.