Alex’ın rekorunu kırdı

Enner Valencia, Süper Lig'de forma giydiği son 5 maçta da ağları buldu. Kasımpaşa'ya 4 gol birden atan Ekvadorlu yıldız, Adana Demir, Konya (2) ve Kayseri'den sonra Alanya'da penaltıdan iki kez fileleri sarstı.Resmi maçlarda 29. golüne ulaşan Enner Valencia, Alex'i (28) geride bırakarak Fenerbahçe tarihinde bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu olarak rekor kırdı.Süper Lig'deki krallık yarışında 25 golle zirvedeki yerini perçinledi.Tecrübeli yıldız, Moussa Sow'dan sonra ligde 5 maçlık seri yakalayan ilk Fenerbahçe oyuncusu olmayı başardı.Sarı-lacivertli formayla 55. golüne imza atan Valencia, Tanju Çolak'ı geçip 8. sıradaki Nobre'yi yakaladı., devre arasında yaptığı açıklama ile VAR kararlarına 'Sisteminize yazıklar olsun' diyerek tepki gösterdi. Sarı-lacivertliler, "Bir daha olmaz dediğimiz her şeyin bıkmadan ve yılmadan daha da vahimini yaşatıyorsunuz, milyonların gözü önünde Fenerbahçe'yi doğruyorsunuz! Çizgileri belirsiz, kararları tanımsız her bir hamleniz ve adımınızla, verilen verilmeyen kartlarınızla, VAR'ınızla, hakeminizle görüyoruz ki Fenerbahçe'nin yakasını bırakmayacaksınız! Sisteminiz sizin olsun! Biz mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz!" ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertliler karşılaşma sonunda da;paylaşımı yaptı.