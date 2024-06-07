Ali Koç: Mourinho’ya sponsorlar getireceğiz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçim öncesi kongre üyeleriyle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Koç'un satır başları şöyle: "6 sene boyunca kritik öneme sahip stratejik konularda çok ciddi başarılar elde etsek de bazı alanlarda hedeflediğimiz yerlere gelemedik. Bunların bir daha yaşanmaması için her türlü tecrübeyi kazandığımıza emin olun.bu projeye gönül veren iş adamları destek verecek.""Kazandığımız takdirde 19 membranı değiştirip stadımızın tepesini yeniden dizayn edeceğiz, 250 bin Euro bedeli var. Biz sizden izin aldık, sonra da devletimizle görüştük. Resmi başvuruyu yaptık ama istediğimiz mesafeyi alamadık. Önümüzdeki sezon stadımızın üstü yenilenecek. Stadımızda biraz fabrika ayarlarına dönmemiz lazım. Okul Açık'ta alt tribünün solunda bugün numuneleri koyduk, TFF'ye videolarını gönderdik. Ucuz bir çözüm değil ama iyi bir çözüm.Benim için en kutsal proje, Maltepe'deki arazide futbol akademimizi kurmak olacak. Bize bir 40 dönüm daha arazi lazım. Fenerbahçe'nin çevresini değiştirecek bu proje, tıpkı Mourinho gibi."Başkan Ali Koç transferler hakkında ise şu ifadeleri kullandı: "Önümüzdeki sene kadromuz daha da iyi olacak! Arkadaşlar inanın bundan sonra yolumuz açık. Bundan sonrası daha kolay. Fenerbahçe tarihinin rüya takımını, en gurur duyacağınız takımını kuracağız. Belki bu takım 99 puan almayacak ama bu takım şampiyon olacak. Finansal açıdan gemiyi doğru noktaya getirdik. Daha çok yolumuz var. Tünelin sonundaki ışığı artık görebiliyoruz. Fenerbahçe'ye aday olmak artık çok kolay."