Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Ali Koç’a 45 gün ceza
Giriş Tarihi: 11.10.2023

Ali Koç’a 45 gün ceza

Ali Koç’a 45 gün ceza
PFDK, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a, bir TV programındaki beyanatlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi ile hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Koç, ayrıca 210 bin TL para cezasına çarptırıldı. F.Bahçe de kararla ilgili başvuruların yapılacağını vurgularken, şu açıklamayı yaptı: "Geçmişte ağır itham ve tehditvari söylemlere verilen en hafif cezalar adaletsiz yaklaşımın bir parçası olarak kayıtlardadır. Ortaya konan bu tutum da bizim için şaşırtıcı olmamıştır."

EN ÇOK OKUNANLAR

İngiliz bakandan skandal sözler: Filistin'e özgürlük sloganına terör nitelemesi
40 milyar dolarlık potansiyel
Üç ev aldılar ama Almanya’ya giremiyorlar
SON DAKİKA | AB'den Gazze açıklaması: İnsani durum vahim, desteğimizi artırmamız lazım
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika | Filistin diplomasisi: Başkan Erdoğan Putin ve Guterres ile görüştü
O Araplar yine hain
Filistin halkına insanlık dışı sözler sarfetmişti: İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın iğrenç sözlerine tepki!
Son dakika: Beşiktaş, Burak Yılmaz kararını açıkladı
Başkan Erdoğan: “Gazze'de su-elektrik yok hani insan hakları?”
ARKADAŞINA GÖNDER
Ali Koç’a 45 gün ceza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA