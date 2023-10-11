Ali Koç’a 45 gün ceza

PFDK, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a, bir TV programındaki beyanatlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi ile hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.F.Bahçe de kararla ilgili başvuruların yapılacağını vurgularken, şu açıklamayı yaptı: "Geçmişte ağır itham ve tehditvari söylemlere verilen en hafif cezalar adaletsiz yaklaşımın bir parçası olarak kayıtlardadır. Ortaya konan bu tutum da bizim için şaşırtıcı olmamıştır."