Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Alioski gidecek kadro açılacak
Giriş Tarihi: 26.1.2023

Alioski gidecek kadro açılacak

Alioski gidecek kadro açılacak
Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde transferini tamamladığı an Alioski'nin sözleşmesini feshetmeyi düşünüyor. Jorge Jesus'un performansından memnun olmadığı 30 yaşındaki sol bek, sezon başında kiralandığı Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'ye geri dönecek. Süper Lig'de 545 dakika süre alabilen Kuzey Makedonyalı futbolcu, 1 gol-1 asist yaptı. Alioski, F.Bahçe ile sezon sonuna kadar 2.5 milyon Euro ücret karşılığında anlaşmıştı.

BİR GÖRÜŞ
Ömer ÜRÜNDÜL
Kötü oyuncu değil, süresi az
ALİOSKİ kesinlikle kötü bir oyuncu değil. İyi bir sol ayağı var. Futbolu da iyi biliyor ama bu tip futbolcuların kendilerini göstermesi ve verimli olması için devamlı forma giymesi lazım. Bu şekilde oynarsa kendine olan güveni artar, arkadaşlarıyla da uyumu fazlalaşır. Ama az süre aldığı için istenilen performansı gösteremiyor. Bu yüzden de Jorge Jesus belli ki artık onu düşünmüyor. Fenerbahçe'nin sol bek için düşündüğü Oosterwolde'yi tanımıyorum ama mutlaka takip edilmiştir. Önemli olan yeni bir transferin devre ortasında gelip, kısa sürede nasıl bir katkı sağlayacağı. Bu da bir belirsizlik.

EN ÇOK OKUNANLAR

İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ikna oldu! 6'lı masa öncesi dikkat çeken gelişme
Ayşenur Arslan canlı yayında SABAH ve A Haber'den özür diledi: Karne hediyesi et olayında trollenmişiz! Yüzüm kızardı
Son dakika: Kritik MGK Toplantısı sonrası İsveç ve Finlandiya'ya NATO mesajı
Finlandiya'dan 'NATO üyeliği' adımı: Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı
Çekişmeli boşanma davası anlaşmalı sonlandı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: ABD'den Ukrayna'ya tank desteği
Zehir tacirinden akıllara durgunluk veren hareket: Karşısında polisleri görünce...
Gelecek Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı cinayet işledi!
Sabah Namazı Nasıl Kılınır? Sabah Namazı Kaç Rekattır, Kadın ve Erkek İçin Kılınışı Nasıldır?
ARKADAŞINA GÖNDER
Alioski gidecek kadro açılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA