Alioski gidecek kadro açılacak

Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde transferini tamamladığı an Alioski'nin sözleşmesinifeshetmeyi düşünüyor. Jorge Jesus'un performansından memnun olmadığı 30 yaşındaki sol bek, sezon başında kiralandığı SuudiArabistan ekibi Al-Ahli'ye geri dönecek. Süper Lig'de 545 dakika süre alabilen Kuzey Makedonyalı futbolcu, 1 gol-1 asist yaptı. Alioski, F.Bahçe ile sezon sonuna kadar 2.5 milyon Euro ücret karşılığında anlaşmıştı.
BİR GÖRÜŞ
Ömer ÜRÜNDÜL
Kötü oyuncu değil, süresi az ALİOSKİ kesinlikle kötü bir oyuncu değil. İyi birsol ayağı var. Futboluda iyi biliyor ama bu tip futbolcuların kendilerini göstermesi ve verimli olması için devamlı forma giymesi lazım. Bu şekilde oynarsa kendine olan güveni artar, arkadaşlarıyla da uyumu fazlalaşır. Ama az süre aldığı için istenilen performansı gösteremiyor. Bu yüzden de Jorge Jesus belli ki artık onu düşünmüyor. Fenerbahçe'nin sol bek için düşündüğü Oosterwolde'yi tanımıyorum ama mutlaka takip edilmiştir. Önemli olan yenibir transferin devreortasında gelip, kısasürede nasıl bir katkısağlayacağı. Bu da birbelirsizlik.