Alioski gidecek kadro açılacak

kontenjanında yer açmak isteyen Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde transferini tamamladığı anJorge Jesus'un performansından memnun olmadığı 30 yaşındaki sol bek,Süper Lig'de 545 dakika süre alabilen Kuzey Makedonyalı futbolcu, 1 gol-1 asist yaptı. Alioski, F.Bahçe ile sezon sonuna kadar 2.5 milyon Euro ücret karşılığında anlaşmıştı.Ömer ÜRÜNDÜLKötü oyuncu değil, süresi azkesinlikle kötü bir oyuncu değil.ama bu tip futbolcuların kendilerini göstermesi ve verimli olması için devamlı forma giymesi lazım. Bu şekilde oynarsa kendine olan güveni artar, arkadaşlarıyla da uyumu fazlalaşır. Ama az süre aldığı için istenilen performansı gösteremiyor. Bu yüzden de Jorge Jesus belli ki artık onu düşünmüyor. Fenerbahçe'nin sol bek için düşündüğü Oosterwolde'yi tanımıyorum ama mutlaka takip edilmiştir.