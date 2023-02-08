Alkışlar Fenerbahçe’ye

Türkiye'nin 10 ilini vuran 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası Fenerbahçe yönetimi yardım kampanyası başlatmış; battaniye ve giyecek başta olmak üzere birçok malzeme felaket bölgesine yollanmıştı.Futbolcuların yanı sıra diğer branştaki sporcular, maddi yardımın yanı sıra kıyafet, gıda, ısıtıcı alet ve çadır desteğinde bulundu.Depremde binlerce insanımızın hayatını kaybetmesi, çok daha fazlasının yaralanması, Hataysporlu futbolcu Atsu'nun enkaz altında kalması ve teknik direktör Volkan Demirel'in gözyaşları içindeki yardım çağrıları takımın moralini bozdu.SARI-LACIVERTLİ kulübün yardım kampanyasına 300 bin TL'lik destekte bulunan Mert Hakan Yandaş, "Depremzedelerin yanındayız" mesajı verdi. Mert Hakan, "Elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız" diye konuştu.yıldız futbolcusu Lincoln Henrique, depremde evi yıkılan çocuklu bir aileyi tüm barınma masraflarını karşılayarak İstanbul'da misafir etmek istediğini açıkladı. Tecrübeli oyuncu, sosyal medyadan paylaşım yaparak, konuyla ilgili yetkililerin kendisiyle iletişime geçebileceğini belirtti.