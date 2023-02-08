Alkışlar Fenerbahçe’ye

Sarı-lacivertli yönetimin depremzedeler için başlattığı kampanyaya futbolcuların yanı sıra diğer branşlardaki sporcular da katıldı
Türkiye'nin 10 ilini vuran 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası Fenerbahçe yönetimi yardım kampanyası başlatmış; battaniye ve giyecek başta olmak üzere birçok malzeme felaket bölgesine yollanmıştı. Kampanyaya bir destekde sarı-lacivertli sporculardangeldi. Futbolcuların yanı sıra diğer branştaki sporcular, maddi yardımın yanı sıra kıyafet, gıda, ısıtıcı alet ve çadır desteğinde bulundu.
YÖNETİCİLERDEN MORAL ZİYARETİ
Depremde binlerce insanımızın hayatını kaybetmesi, çok daha fazlasının yaralanması, Hataysporlu futbolcu Atsu'nun enkaz altında kalması ve teknik direktör Volkan Demirel'in gözyaşları içindeki yardım çağrıları takımın moralini bozdu. Bunun üzerinebaşkan Ali Koç veyönetim kurulu üyeleriidmanı ziyaret ederekoyunculara moral verdi.
'ELİMİZDEN NE GELİYORSA YAPMAYA HAZIRIZ'
SARI-LACIVERTLİ kulübün yardım kampanyasına 300 bin TL'lik destekte bulunan Mert Hakan Yandaş, "Depremzedelerin yanındayız" mesajı verdi. Mert Hakan, "İlk önce vatanımıza milletimizebaşsağlığı, yakınlarınıkaybedenlere sabır, enkaz altındaolanlara Allah'tan yardım diliyorum. Elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız" diye konuştu.
LINCOLN BİR AİLEYI MİSAFİR EDECEK
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Lincoln Henrique, depremde evi yıkılan çocuklu bir aileyi tüm barınma masraflarını karşılayarak İstanbul'da misafir etmek istediğini açıkladı. Tecrübeli oyuncu, sosyal medyadan paylaşım yaparak, konuyla ilgili yetkililerin kendisiyle iletişime geçebileceğini belirtti.