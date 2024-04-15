Alkışlar Livakovic’e

AVRUPA'DA 3-2 kaybedilen Olympiakos maçında iki hata yapan ve golleri yiyen Livakovic büyük eleştiri almıştı. Hırvat kaleci dün ise yaptığı hamlelerle galibiyette önemli rol oynadı.Bir gol yemesine rağmen kalesine gelen toplam 7 şutun 6'sında başarılıydı.