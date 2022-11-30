Alo Willyan ben Jesus hocan!

Çoğu zaman 3'lü defans kurgusunu tercih eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sık sık rotasyon da yaptığı için stoper takviyesi istedi.Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncuyu Portekiz Ligi'nden de iyi tanıyor.1.91 boyundaki stoperin güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro.Sezon başında Flamengo'dan transfer edilen Gustavo Henrique'yi de Jesus bizzat aramış ve ikna etmişti. 1.97'lik stoperden istediği verimi alan 68 yaşındaki teknik adam, Willyan Rocha konusunda da devreye girdi.Birliği Vakfı'nın La Liga ile düzenlediği ve Türkiye'den F.Bahçe, Galatasaray, İspanya'dan da Villarreal ile Rayo Vallecano'nun katıldığı Dostluk Turnuvası bugün başlayacak. İlk maçta Fenerbahçe,20.00'de başlayacak mücadele S Sport'tan yayınlanacak. Turnuvada cumartesi günü Galatasaray-Rayo Vallecano (Nef) ve F.Bahçe- Villarreal (Ülker), salı günü ise Galatasaray- Villarreal (Nef) karşılaşmaları oynanacak.Kulübü Başkanı Ali Koç, Adana'da gençlerle bir araya geldiği konferansta çarpıcı açıklamalar yaptı. Bir gencin, 'Şampiyonluk ne zaman?' sorusuna, "Allah izin verirse inşallah bu yıl bizim şampiyonluğumuz olacak" yanıtını veren Koç, "Hakem performansı ortada. Yabancı hakemi VAR'da yapacaklar ama sahada temkinli federasyon. Bütün takımlar şikâyetçi… Arda Güler, çok ender gelen futbolculardan. Onu nereye koyarsanız başarılı olacaktır ama daha çok Arda Gülerlere ihtiyacımız var" diye konuştu.