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Giriş Tarihi: 30.11.2022

Alo Willyan ben Jesus hocan!

Samet YÜKSEL
Alo Willyan ben Jesus hocan!

Jorge Jesus, daha önce Portekiz Ligi’nden tanıdığı Brezilyalı stoper Willyan Rocha’yı bizzat arayarak durumunu sordu

Çoğu zaman 3'lü defans kurgusunu tercih eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sık sık rotasyon da yaptığı için stoper takviyesi istedi. Luan Peres ve Attila Szalai ile sol stoperi tamamlayan Portekizli hoca, sağ stoper için ise 27 yaşındaki Brezilyalı savunmacı Willyan Rocha'yı bizzat arayarak son durumunu sordu. Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncuyu Portekiz Ligi'nden de iyi tanıyor. Deneyimli stoper, 1 Eylül 2022'de Portimonense'den CSKA Moskova'ya 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.

GUSTAVO HENRİQUE'Yİ DE BIZZAT ARAMIŞTI
1.91 boyundaki stoperin güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro. Oyuncunun CSKA Moskova ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Sezon başında Flamengo'dan transfer edilen Gustavo Henrique'yi de Jesus bizzat aramış ve ikna etmişti. 1.97'lik stoperden istediği verimi alan 68 yaşındaki teknik adam, Willyan Rocha konusunda da devreye girdi.

KANARYA'NIN RAKİBİ FALCAO
KULÜPLER Birliği Vakfı'nın La Liga ile düzenlediği ve Türkiye'den F.Bahçe, Galatasaray, İspanya'dan da Villarreal ile Rayo Vallecano'nun katıldığı Dostluk Turnuvası bugün başlayacak. İlk maçta Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Radamel Falcao'nun formasını giydiği Rayo Vallecano'yu konuk edecek. 20.00'de başlayacak mücadele S Sport'tan yayınlanacak. Turnuvada cumartesi günü Galatasaray-Rayo Vallecano (Nef) ve F.Bahçe- Villarreal (Ülker), salı günü ise Galatasaray- Villarreal (Nef) karşılaşmaları oynanacak.

ALİ KOÇ: BU SEZON ŞAMPİYON OLACAĞIZ
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Adana'da gençlerle bir araya geldiği konferansta çarpıcı açıklamalar yaptı. Bir gencin, 'Şampiyonluk ne zaman?' sorusuna, "Allah izin verirse inşallah bu yıl bizim şampiyonluğumuz olacak" yanıtını veren Koç, "Hakem performansı ortada. Yabancı hakemi VAR'da yapacaklar ama sahada temkinli federasyon. Bütün takımlar şikâyetçi… Arda Güler, çok ender gelen futbolculardan. Onu nereye koyarsanız başarılı olacaktır ama daha çok Arda Gülerlere ihtiyacımız var" diye konuştu.

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Alo Willyan ben Jesus hocan!
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