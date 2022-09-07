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Giriş Tarihi: 7.9.2022 13:41

Altay Bayındır: Kiev içimizde kalan bir maçtı

DHA
Altay Bayındır: Kiev içimizde kalan bir maçtı

UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahç'de kaleci Altay Bayındır, “Kiev ile yeniden eşleştiğimiz mutluyuz. İçimizde kalan bir maçtı. Uzatma anlarında gol yemiştik. Dolayısıyla bir kez daha oynama fırsatımız oldu. Keza bunu telafi etme fırsatımız var" dedi.

Fenerbahçe'nin takım kaptanı Altay Bayındır, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gerçekleştirilen ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu. Dinamo Kiev ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasıyla ilgili konuşan Altay Bayındır, "Oyuncu grubu olarak bizim yapmamız gereken kazanmak için sahada mücadele vermek. Bir yandan Kiev ile yeniden eşleştiğimiz mutluyuz. İçimizde kalan bir maçtı. Uzatma anlarında gol yemiştik. Dolayısıyla bir kez daha oynama fırsatımız oldu. Keza bunu telafi etme fırsatımız var. Bize yakışır şekilde çıkıp sahada mücadele edeceğiz. İlk maçta rakip takımın oyuncusunun yaptığı sevinç aşırı bir sevinçti ve üzücü görüntüler oldu. O da duygularına hakim olamadı. İnşallah bu maçta da o kadar abartalı olmaksızın sevinen taraf biz oluruz" şeklinde konuştu.

"GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK"

Sezona iyi başladıklarını ve devamını getirmek istediklerini söyleyen Altay Bayındır, "Çalışıyoruz. Çalıştığımız zaman da sahada karşılığını alıyoruz. Camia olarak bir arada olduğumuz, büyük Fenerbahçe taraftarıyla, camiamızla senkronize hareket ettiğimiz sürece herkesin enerjisi yükseliyor. Bu enerji de etrafa yansıyor. Bizler sahada daha iyi performans verebiliyoruz. Güzel bir başlangıç yaptık. Önemli olan bu güzel başlangıcın devamını getirebilmek. İnşallah öyle olur" diye konuştu.

"İNŞALLAH BİR DAHA BÖYLE BİR OLAY YAŞANMAZ"

TFF'ya yaptıkları geçmiş olsun ziyaretinde güzel bir ortam oluştuğunu belirten Altay Bayındır, "Herkesi bir arada gördüğüm için çok mutlu oldum. Bu tür olaylar artık üzücü olmanın üstüne geçti. Bunlar çok fazla konuşulacak şeylerin olmadığı olaylar. Artık en üst noktadayız. Zaten geçmiş olsun ziyareti için buradayız. Başkanlarımız gerekli olan her şeyi konuştu. Güzel bir birliktelik oldu. İnşallah bu tarz olaylar bundan sonra hiçbir zaman tekerrür etmez. Sağlıklı şekilde, insanlarımız da bilinçli şekilde olurlar inşallah. Tek temennimiz bu. İnşallah bu olayın tekrarı bir daha yaşanmaz. Maçlarla alakalı, futbola bakış açımız daha sağlıklı olsun. İzlemeye gelelim. Kendi takımımızın, rakip takımın futbolundan keyif alalım. Sahada iyi oyun varsa bizi mutlu eden en büyük etkenin bu olması gerekiyor. Üzücü görüntüleri görmek gerçekten üzüntünün üstünde bir boyutta. Bizler de sonuç itibarıyla insanız. Her ne kadar kontrol altında tutmak gerekse de sahaya çıkan oyuncular da bazen sinirlerine hakim olamayabiliyor. Dediğim gibi inşallah bir daha böyle bir olay yaşanmaz. Federasyonumuza tekrardan geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

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