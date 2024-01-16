Altay’a Afrika şansı!

Sezon başında Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır'a nihayet gün doğdu.25 yaşındaki Altay, Onana'nın olmadığı süreçte Erik ten Hag görev verirse 4 maçta kaleye geçme şansını yakalayacak. 28 Ocak'ta FA Cup karşılaşmasına çıkacak olan ManU, Premier Lig'de ise sırasıyla Wolves, West Ham ve Aston Villa ile karşılaşacak.