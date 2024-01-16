Altay’a Afrika şansı!

Sezon başında Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır'a nihayet gün doğdu. İngiliz ekibinin birincikalecisi AndreOnana, Afrika UluslarKupası'nda mücadeleetmek için KamerunMilli Takımı'na gitti. 25 yaşındaki Altay, Onana'nın olmadığı süreçte Erik ten Hag görev verirse 4 maçta kaleye geçme şansını yakalayacak. 28 Ocak'ta FA Cup karşılaşmasına çıkacak olan ManU, Premier Lig'de ise sırasıyla Wolves, West Ham ve Aston Villa ile karşılaşacak. Fenerbahçe'den İngilizdevinin yolunu tutanmilli eldiven, hiçbirmaçta forma bulamadı.