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Giriş Tarihi: 16.1.2024

Altay’a Afrika şansı!

Altay’a Afrika şansı!
Sezon başında Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır'a nihayet gün doğdu. İngiliz ekibinin birinci kalecisi Andre Onana, Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etmek için Kamerun Milli Takımı'na gitti. 25 yaşındaki Altay, Onana'nın olmadığı süreçte Erik ten Hag görev verirse 4 maçta kaleye geçme şansını yakalayacak. 28 Ocak'ta FA Cup karşılaşmasına çıkacak olan ManU, Premier Lig'de ise sırasıyla Wolves, West Ham ve Aston Villa ile karşılaşacak. Fenerbahçe'den İngiliz devinin yolunu tutan milli eldiven, hiçbir maçta forma bulamadı.

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Altay’a Afrika şansı!
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