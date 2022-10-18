Altay’ı çağırın!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Ankaragücü galibiyetini yorumlarken taraftarlardan da istekte bulundu. Oyuncularını tebrik eden Porkekizli hoca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Galibiyetler her zaman iyidir. 3-0 gibi net bir skor aldık. İlk yarım saatte bize zorluklar yarattılar. Ama önemli olan galip gelmekti. Başakşehir maçında taraftarlarımızı trübüne davet ediyorum ve Altay'a destek vermelerini istiyorum. Son oynadığımız maçta böyle olmamıştı. Onlardan Altay'ı tribüne çağırıp destek olmalarını istiyorum. Hafta içi maç yapmayacağız. Bu dinlenmek için bize iyi bir fırsat olacak.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus, Larnaca maçı sonrası futbolcuları tribüne gönderip formalarını taraftara vermelerini istemişti. Dün de takım tribünlere giderken, Batshuayi'nin ağır hareket etmesine sinirlendi vediye fırçaladı.Fenerbahçe'nin rakiplerine uyguladığı ofsayt taktiğinden Ankaragücü de nasibini aldı. Başkent ekibi ilk yarıda 4 kez ofsayta düşerken bunlardan ikisinde bulduğu gol geçerlilik kazanmadı.28. dakikada Beridze'nin ağlara gönderdiği top VAR'da yaklaşık 5 dakika incelendikten sonra ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.35'te ise Jese topu filelere yolladı ancak ofsayt bayrağı havadaydı. İnceleme sonunda VAR da ofsayt kararını onayladı.Ankaragücü, karşılaşmayı 6 ofsaytla tamamladı. Fenerbahçe'de bu değer sıfır olarak kayıtlara geçti.