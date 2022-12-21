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Giriş Tarihi: 21.12.2022

Altay’ın derdi sözleşme

Samet YÜKSEL
Altay’ın derdi sözleşme

23 yaşındaki file bekçisi yeni sözleşme görüşmelerinde 25 milyon TL talep etti

F.Bahçe'de Altay Bayındır dün gece oynanan İstanbulspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Ciddi bir problemi olmayan genç kalecinin yerine İrfan Can Eğribayat sahaya çıkarken, Altay'ın esas probleminin ise kontrat olduğu iddia ediliyor. Mukavelesi sezon sonunda bitecek olan ve yıllık 4.5 milyon TL kazanan başarılı kaleci yıllık 25 milyon TL talep ettiği için taraflar arasında bir türlü anlaşma sağlanamadığı öğrenildi.

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Altay’ın derdi sözleşme
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