Altay’ın derdi sözleşme

.Bahçe'de Altay Bayındır dün gece oynanan İstanbulspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Ciddi bir problemi olmayan genç kalecinin yerineAltay'ın esas probleminin ise kontrat olduğu iddia ediliyor. Mukavelesi sezon sonunda bitecek olan ve yıllıkkazanan başarılı kalecitalep ettiği için taraflar arasında bir türlü anlaşma sağlanamadığı öğrenildi.