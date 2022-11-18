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Giriş Tarihi: 18.11.2022

Altay’la pazarlık zamanı

Samet YÜKSEL
Altay’la pazarlık zamanı

4.5 milyon lira garanti ücreti olan 24 yaşındaki eldivene 18 milyon TL’den 4 yıllık mukavele önerildi. Haziranda boşa çıkacak Altay’ın, yapılan teklife sıcak baktığı bildirildi

Fenerbahçe yönetiminin, bu sezon inişli-çıkışı bir grafik sergilemesine rağmen teknik direktör Jorge Jesus'un daima destek olduğu Altay Bayındır'a güveni tam... Sarı-lacivertliler, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 24 yaşındaki kaleciye yeni mukavele teklifinde bulundu. Genç eldivenin 4.5 milyon TL olan maaşının, yeni anlaşmada revize edilerek 18 milyon TL'ye çıkarılacağı öğrenildi. Serbest kalma maddesinin konulup konulmayacağı henüz netlik kazanmayan sözleşmenin süresi ise 4 yıllık. Altay'ın mevcut maaşının çok üzerindeki teklife sıcak baktığı, görüşmelerin detaylar üzerinden devam ettiği ve imzaların yakın zamanda atılacağı belirtildi.

8+3 İÇİN YERLİ KALECİ MUTLAKA OLMALI
Fenerbahçeli idareciler, piyasa değeri yaklaşık 13 milyon Euro seviyesinde olan Altay Bayındır'ın potansiyeline güveniyor ve genç eldivenin ileride kulübe yüksek miktarda bonservis bedeli kazandıracağını düşünüyor. Sarı lacivertli yöneticiler ayrıca 8+3 kuralının devam edeceği varsayımından hareketle kalecilerinin Türk olmasından yana olan tavrını sürdürüyor.

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Altay’la pazarlık zamanı
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