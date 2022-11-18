Altay’la pazarlık zamanı

4.5 milyon lira garanti ücreti olan 24 yaşındaki eldivene 18 milyon TL’den 4 yıllık mukavele önerildi. Haziranda boşa çıkacak Altay’ın, yapılan teklife sıcak baktığı bildirildi
Fenerbahçe yönetiminin, bu sezon inişli-çıkışı bir grafik sergilemesine rağmen teknik direktör Jorge Jesus'un daima destek olduğu Altay Bayındır'a güveni tam... Sarı-lacivertliler, sezonsonu sözleşmesibitecek olan 24yaşındaki kaleciyeyeni mukaveleteklifindebulundu. Genç eldivenin 4.5 milyon TL olan maaşının, yeni anlaşmada revize edilerek 18 milyon TL'ye çıkarılacağı öğrenildi. Serbest kalma maddesinin konulup konulmayacağı henüz netlik kazanmayan sözleşmenin süresi ise 4 yıllık. Altay'ınmevcut maaşının çok üzerindekiteklife sıcak baktığı,görüşmelerin detaylarüzerinden devam ettiği veimzaların yakın zamandaatılacağı belirtildi.
8+3 İÇİN YERLİ KALECİ MUTLAKA OLMALI
Fenerbahçeli idareciler, piyasa değeriyaklaşık 13 milyon Euro seviyesindeolan Altay Bayındır'ın potansiyelinegüveniyor ve genç eldivenin ileride kulübeyüksek miktarda bonservis bedelikazandıracağını düşünüyor. Sarı lacivertliyöneticiler ayrıca 8+3 kuralınındevam edeceği varsayımından hareketlekalecilerinin Türk olmasından yanaolan tavrını sürdürüyor.