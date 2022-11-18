Altay’la pazarlık zamanı

Fenerbahçe yönetiminin, bu sezon inişli-çıkışı bir grafik sergilemesine rağmen teknik direktör Jorge Jesus'un daima destek olduğu Altay Bayındır'a güveni tam...Genç eldivenin 4.5 milyon TL olan maaşının, yeni anlaşmada revize edilerek 18 milyon TL'ye çıkarılacağı öğrenildi. Serbest kalma maddesinin konulup konulmayacağı henüz netlik kazanmayan sözleşmenin süresi ise 4 yıllık.Fenerbahçeli idareciler,Sarı lacivertliyöneticiler ayrıca 8+3 kuralınındevam edeceği varsayımından hareketlekalecilerinin Türk olmasından yanaolan tavrını sürdürüyor.