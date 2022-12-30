Amaçları kaos çıkarmak

“Göz göre göre böyle bir olay yaşandı. Ağlamayana mama yok! Bu herhangi bir hakem hatası değil. Futbol dışında unsurlar var mı diye bakmak lazım.”
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, MHK'ye sert eleştirilerde bulunup bazı hakemler eliyle kaos çıkartılmak istendiğini söyledi. G.Saray'ın 14.00'te yaptığı basın toplantısının ardından 15.00'te kameraların karşısına geçen Koç, kasım ayında tam 3 kez "Burnumuza kötü kokular geliyor" diyerek hakemler konusunda uyarıda bulunduğunu hatırlattı ve şöyle devam etti: "Dün geceki maç sonu endişelerimiz tavan yaptı. İki takımı ilgilendiren bir konu değil. Kötü kokular alıyoruz dedik. Tuhaf konular var. Nizami bir gol iptal edildi. Bu herhangi bir hakem hatası değil. Futbol dışında unsurlar varmı diye bakmak lazım. Ya bahis işi var. Seçim arifesinde kaos mu istiyorlar? Göz göre göre böyle bir olay yaşandı. Bu hata değil. Ağlamayana mama yok! Maalesef Türk futbolundaböyle. İlk dönemde amatördük, hatalaryaptık. Ama bizim yoğurt yiyişimiz farklı."
TÜRKALP'İN HAKEMLİĞİ HEMEN BİTİRİLMELİ
BANA göre Erden Timur'un 'Ligi bitirmeyiz' açıklamaları şuursuzdu. Kovid bu ligi durduramadı Erden Timur mu durduracak. Özgüç Türkalpdünkü maçın VAR hakemiydi. Bu insan bırakınhakemliği yolunda stat varsa oradan bile geçmemeli. VAR kayıtları açıklanmalı. Erden Bey'i çok iyi tanımıyorum. İyilik kazansın dedi. Ancak iyilik kazanacaksa, ilk Fenerbahçe kazanır.
MHK, YAPAY ZEKA DİYE TFF'YI UYUTUYOR
"TRABZON maçı öncesi yardımcı Serkan Çimen için rahatsızlıklarımızı dile getirdik. Bu kadar zor bir maça hangi yan hakem atanmamalı diye baktığınızda sadece o hakem çıkar. Özgür Ertem, Giresun-Hatay'a atanıyor, mevzuata göre maça verilmemeli. MHK, federasyonu yapay zekâ diye uyutuyor. Erkan Zengin'in orta hakem olarak maçını bulamadık, FIFA VAR listesine alınıyor. Erkan Özdamar'ın askerlikle ilgili çürük raporu var.Nasıl hakem oluyor?. 12 km koşmuş maçta..."
TEPKİ GÖSTERDİN AL SANA AYNI HAKEM
"Beşiktaş-A.Demir maçında hakem için yüksek bir ses çıkmadı. Geçen sezon A.Demir cephesi tepki göstermişti. Geçen sezondaki hakemin (Ali Şansalan) bu maça atanmasını nasıl yorumlarsınız? 'Sen bize tepki gösterdin alsana yine aynı hakemler' mi denmek isteniyor. Yapay zekâ ile oldu denilse de inanmıyoruz."
N'KOUDOU OLAYINDA BİLİNÇALTI KİRLENMESİ VAR "GEÇEN hafta Atilla Karaoğlan, N'Koudou'yu atamıyor! VAR'a çağrılıyor yine atamıyor. İstisnasız bütün otoriteler kırmızı kart diyor.Bilinçaltının kirletilmesi var."
FAULE GİTTİ, OFSAYTLA DÖNDÜ
İstisnasız kimse golün neden iptal edildiğini bilmiyor. Böyle bir olay yok! VAR hayatımıza girdiğinden beri ofsayt iptali ya da ofsayt şüphesi olsa da verilen pozisyonda çizginin çizilmediği oldu mu? Burada çizgiyi çizemediler. Faul şüphesi ile gitti ofsayt ile geri döndü. 'Çizgi yanlış çizildi, sonrageri dönüş olamadı' iddiası da var.
DERBİDE SAKATLANMAYALIM
"Her derbi öncesi soru işaretleri ve kuşkular var. Bu seferki oluş şekli açısından iyiolmadı. Biz bir sakata uğramak istemiyoruz, kimsenin de uğramasını istemiyoruz."