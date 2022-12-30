Amaçları kaos çıkarmak

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, MHK'ye sert eleştirilerde bulunup bazı hakemler eliyle kaos çıkartılmak istendiğini söyledi. G.Saray'ın 14.00'te yaptığı basın toplantısının ardından 15.00'te kameraların karşısına geçen Koç, kasım ayında tam 3 kezdiyerek hakemler konusunda uyarıda bulunduğunu hatırlattı ve şöyle devam etti: "Dün geceki maç sonu endişelerimiz tavan yaptı. İki takımı ilgilendiren bir konu değil. Kötü kokular alıyoruz dedik. Tuhaf konular var. Nizami bir gol iptal edildi. Bu herhangi bir hakem hatası değil.Ya bahis işi var. Seçim arifesinde kaos mu istiyorlar? Göz göre göre böyle bir olay yaşandı. Bu hata değil. Ağlamayana mama yok!."BANA göre Erden Timur'unaçıklamaları şuursuzdu. Kovid bu ligi durduramadı Erden Timur mu durduracak.VAR kayıtları açıklanmalı. Erden Bey'i çok iyi tanımıyorum. İyilik kazansın dedi. Ancak iyilik kazanacaksa, ilk Fenerbahçe kazanır."TRABZON maçı öncesi yardımcı Serkan Çimen için rahatsızlıklarımızı dile getirdik. Bu kadar zor bir maça hangi yan hakemdiye baktığınızda sadece o hakem çıkar. Özgür Ertem, Giresun-Hatay'a atanıyor, mevzuata göre maça verilmemeli. MHK, federasyonu yapay zekâ diye uyutuyor. Erkan Zengin'in orta hakem olarak maçını bulamadık, FIFA VAR listesine alınıyor."Beşiktaş-A.Demir maçında hakem için yüksek bir ses çıkmadı. Geçen sezon A.Demir cephesi tepki göstermişti. Geçen sezondaki hakeminbu maça atanmasını nasıl yorumlarsınız?mi denmek isteniyor. Yapay zekâ ile oldu denilse de inanmıyoruz."hafta Atilla Karaoğlan, N'Koudou'yu atamıyor! VAR'a çağrılıyor yine atamıyor.İstisnasız kimse golün neden iptal edildiğini bilmiyor. Böyle bir olay yok! VAR hayatımıza girdiğinden beri ofsayt iptali ya da ofsayt şüphesi olsa da verilen pozisyondaBurada çizgiyi çizemediler. Faul şüphesi ile gitti ofsayt ile geri döndü.iddiası da var."Her derbi öncesi soru işaretleri ve kuşkular var.Biz bir sakata uğramak istemiyoruz, kimsenin de uğramasını istemiyoruz."