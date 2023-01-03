Aman dikkat!

Portekizli çalıştırıcı, bu sezon vazgeçilmezleri arasında yer alan Ferdi ve Crespo’yu özel olarak uyarırken, “Antalya maçında sakin kalın ve sarı kart görmeyin. G.Saray derbisinde size çok ihtiyacım var” dedi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, şampiyonluk hedefini maç maç planlıyor… Oyuncularından da bunu isteyen ve öncelikle Antalya karşılaşmasına konsantre olmalarını isteyen Portekizli çalıştırıcı, "Galatasaray pazargünü. Öncesinde puan cetvelindezor durumda olan birtakıma karşı oynayacağız.Bizi yenip çıkışa geçmek isteyecekler.Kazanamazsak derbininbir önemi kalmaz" diye konuşuyor. Ancak kurt hoca, bir yandan da derbi için oyun planları üzerine çalışıyor. Bunun için Crespo ve Ferdi'ye özel uyarılarda bulunuyor. 3'er sarı kartı olan iki futbolcudan sakin kalmalarını isteyen Jesus, "Sakın amasakın kart görmeyin.Hakemin yanına bileyaklaşmayın. G.Saraymaçında size ihtiyacımvar" diyerek dikkatli olmalarını istiyor.
3 İSİM YOK ARDA VAR!
GİRESUN ve Trabzonspor yenilgilerini 4-0'lık Hatayspor galibiyetiyle unutan Fenerbahçe, rotasını Antalya'ya çevirdi. Lider Galatasaray'ın bir puan gerisinde 2. sırada yer alan sarı-lacivertliler, son iki karşılaşmasını kaybederek puan cetvelinde tehlikeli bölgeye yaklaşan rakibini devirip, pazar günkü derbi öncesi kaza yaşamak istemiyor. Fenerbahçe'de Enner Valencia,Luan Peres ve JoaoPedro Antalya'ya götürülmedi. Sakatlığını atlatan Arda Güler ise kafileye dahil edildi.
2022'NİN EN İYİ TAKIMI F.BAHÇE KANARYA, 2022 yılında çıktığı 34lig maçında 73 puan toplayarak, enyakın rakibi Başakşehir'e 11 puanfark attı. Geride kalan yılda Süper Lig,Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi Eleme,Avrupa ve Konferans Ligi olmak üzere50 maç oynadı. 30 galibiyet elde edensarı-lacivertliler, 9 yenilgi, 11 de beraberlikyaşadı. Bu maçlarda 113 kez filelerihavalandırırken, 49 kez kalesinde golgördü. Fenerbahçe, 2023 yılının ilk maçınabugün Antalyaspor karşısında çıkacak.