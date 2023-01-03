Aman dikkat!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, şampiyonluk hedefini maç maç planlıyor… Oyuncularından da bunu isteyen ve öncelikle Antalya karşılaşmasına konsantre olmalarını isteyen Portekizli çalıştırıcı,diye konuşuyor. Ancak kurt hoca, bir yandan da derbi için oyun planları üzerine çalışıyor. Bunun içinözel uyarılarda bulunuyor. 3'er sarı kartı olan iki futbolcudan sakin kalmalarını isteyen Jesus,diyerek dikkatli olmalarını istiyor.GİRESUN ve Trabzonspor yenilgilerini 4-0'lık Hatayspor galibiyetiyle unutan Fenerbahçe, rotasını Antalya'ya çevirdi. Lider Galatasaray'ın bir puan gerisinde 2. sırada yer alan sarı-lacivertliler, son iki karşılaşmasını kaybederek puan cetvelinde tehlikeli bölgeye yaklaşan rakibini devirip, pazar günkü derbi öncesi kaza yaşamak istemiyor. Fenerbahçe'deAntalya'ya götürülmedi. Sakatlığını atlatanise kafileye dahil edildi.Geride kalan yılda Süper Lig,Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi Eleme,Avrupa ve Konferans Ligi olmak üzere50 maç oynadı.Bu maçlarda 113 kez filelerihavalandırırken, 49 kez kalesinde golgördü. Fenerbahçe, 2023 yılının ilk maçınabugün Antalyaspor karşısında çıkacak.