Amrabat’la bire bir!

Sofyan Amrabat için Fiorentina'ya teklifini iletti.Fenerbahçe yönetimi, oyuncusunun kendisiyle de yüz yüze görüştü. Faslı futbolcu, İstanbul'a gelmeye sıcak bakıyor. 28 yaşındaki orta saha, 5 milyon Euro isterken, sarı-lacivertliler bu rakamı düşürme hedefinde. Bu aradaFutbolcunun kendisi gibi futbolcu olan kardeşi Nordin Amrabat, sarı-kırmızılı takımda forma giymişti.