Amrabat’la bire bir!

Fenerbahçe,
Sofyan Amrabat için Fiorentina'ya teklifini iletti. 20 milyon Euro isteyen İtalyanlardan indirim bekleniyor.
Fenerbahçe yönetimi, oyuncusunun kendisiyle de yüz yüze görüştü. Faslı futbolcu, İstanbul'a gelmeye sıcak bakıyor. 28 yaşındaki orta saha, 5 milyon Euro isterken, sarı-lacivertliler bu rakamı düşürme hedefinde. Bu arada Sofyan Amrabat'ın sosyal medya hesaplarından Galatasaray'ı takibi bırakması da Fenerbahçe'ye transfer olacağı şeklinde yorumlandı.
Futbolcunun kendisi gibi futbolcu olan kardeşi Nordin Amrabat, sarı-kırmızılı takımda forma giymişti.