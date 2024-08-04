Amrabat’ta fark azalıyor

Spor'un dün manşetten duyurduğu Sofyan Amrabat-Fenerbahçe flörtünde yeni gelişmeler yaşanıyor. Orta saha için bir numaralı gündem maddesi olan Faslı futbolcu için sarı-lacivertliler, Fiorentina'ya 10 milyon Euro bonservis teklif etmişti. İtalyan ekibinin bu rakamı az bulduğu ve 15 milyon Euro'nun altına oyuncuyu bırakmaya yanaşmadığı kaydedildi.Kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kalan 27 yaşındaki oyuncunun da 5 milyon Euro maaş ve 4 yıllık sözleşme teklifini kabul ettiği kaydedildi.