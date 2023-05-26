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Giriş Tarihi: 26.5.2023

Anderlecht Kadıköy’de!

Samet YÜKSEL
Anderlecht Kadıköy’de!

Anderlecht yardımcı antrenörü Robin Veldman, Sivasspor maçında Szalai’yi izledi. Belçika kulübü, sezon sonu teklife hazırlanırken Kanarya’nın alt limiti ise 20 milyon Euro

Anderlecht Yardımcı Antrenörü Robin Veldman, Sivasspor ile oynanan kupa maçında Ülker Stadyumu'ndaydı. Radarında ise Attila Szalai vardı. Zenit, Wolfsburg, Everton ve Valencia'nın da takibinde olan Macar oyuncu için Anderlecht de sezon sonunda teklif yapma kararı aldı. Fenerbahçe yönetiminin ilk hedefi ise yetenekli oyuncuyu takımda tutabilmek. 25 yaşındaki stoperin 30 Haziran 2025'e kadar kontratı bulunurken ayrılmak istemesi halinde ise gelen teklifler değerlendirilecek. Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olarak hesaplanan Szalai için sarı-lacivertli yönetimin ise 20 milyon Euro (428 milyon TL) altındaki tekliflere kapısı açık değil.

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Anderlecht Kadıköy’de!
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