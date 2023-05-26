Anderlecht Kadıköy’de!

Anderlecht yardımcı antrenörü Robin Veldman, Sivasspor maçında Szalai’yi izledi. Belçika kulübü, sezon sonu teklife hazırlanırken Kanarya’nın alt limiti ise 20 milyon Euro
Anderlecht Yardımcı Antrenörü Robin Veldman, Sivasspor ile oynanan kupa maçında Ülker Stadyumu'ndaydı. Radarında ise Attila Szalai vardı. Zenit, Wolfsburg,Everton ve Valencia'nın da takibinde olan Macar oyuncu için Anderlecht de sezon sonunda teklif yapma kararı aldı. Fenerbahçe yönetiminin ilk hedefi ise yetenekli oyuncuyu takımda tutabilmek. 25 yaşındaki stoperin 30 Haziran 2025'e kadar kontratı bulunurken ayrılmak istemesi halinde ise gelen teklifler değerlendirilecek. Güncel piyasadeğeri 14 milyon Euro olarakhesaplanan Szalai içinsarı-lacivertli yönetiminise 20 milyon Euro (428milyon TL) altındaki tekliflerekapısı açık değil.