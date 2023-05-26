Anderlecht Kadıköy’de!

Anderlecht Yardımcı Antrenörü Robin Veldman, Sivasspor ile oynanan kupa maçında Ülker Stadyumu'ndaydı. Radarında ise Attila Szalai vardı.da takibinde olan Macar oyuncu için Anderlecht de sezon sonunda teklif yapma kararı aldı. Fenerbahçe yönetiminin ilk hedefi ise yetenekli oyuncuyu takımda tutabilmek. 25 yaşındaki stoperin 30 Haziran 2025'e kadar kontratı bulunurken ayrılmak istemesi halinde ise gelen teklifler değerlendirilecek.