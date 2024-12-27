Anlat bakalım hocam!

maçı sonrası tatile çıkan sarılacivertliler, ikinci yarı için bugün hazırlıklara başlayacak. Kısa tatilde ülkesiSezonu kapatan isimlerin dışında F.Bahçe'nin tam kadro çalışması bekleniyor. Bu arada yönetim de kötü gidişatı değerlendirmek ve transfer görüşmeleri konusunda bilgi paylaşımı yapmak için bugün veya en geç yarın Mourinho ile bir araya gelmeyi planlıyor.fikir alış verişinde bulunulacak.