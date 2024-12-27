Anlat bakalım hocam!

Eyüpspor
maçı sonrası tatile çıkan sarılacivertliler, ikinci yarı için bugün hazırlıklara başlayacak. Kısa tatilde ülkesi Portekiz'de ameliyat olan Jose Mourinho, takımla buluşup yapılacak idmanla startı verecek.
Sezonu kapatan isimlerin dışında F.Bahçe'nin tam kadro çalışması bekleniyor. Bu arada yönetim de kötü gidişatı değerlendirmek ve transfer görüşmeleri konusunda bilgi paylaşımı yapmak için bugün veya en geç yarın Mourinho ile bir araya gelmeyi planlıyor. Toplantıda düzeltilmesi gerekenler ve yönetimin yürüttüğü transferler konusunda
fikir alış verişinde bulunulacak.