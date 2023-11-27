Aradığını buldu

Szymanski’nin serbest vuruşunda top üst direkten dönerken, konuk ekip 4 dakika sonra 39’da ilk isabetli şutta Can’la öne geçti. Tadic ikinci yarının başında 10 dakikada biri penaltıdan iki golle galibiyeti getirdi
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EN IYI OYUNUMUZU OYNAMADIK!
20 Kasım'da doğum günü olan ancak milli maçta olduğu için takım arkadaşları tarafından müsabakadan bir gün önce kutlanan Tadic, 35 yaşına hızlı bir giriş yaptı. 2 gol atan Sırp yıldız, karşılaşma sonrası, "Önemli bir 3 puan elde ettik. En iyi oyunumuzu oynadık mı? Hayır. Daha iyisini gösterebilirdik. İyi olan şey, takımın karakter göstermesiydi. Taraftarın desteğiyle maçı geri döndürmeyi bildik" dedi.
TADİC AFFETTİRDİ
F.Bahçe dün soyunma odasına 1-0 geride giderken, ilk yarının en çok eleştirilen ismi Dusan Tadic oldu. Sırp oyuncunun etkisiz futbolu, sosyal medyada en çok konuşulanlar listesine girmesine sebebiyet verdi. "İkinci yarı oyuna çıkmasın" diyenler bile vardı. Ancak tecrübeli futbolcu, ikinci devreye hızlı bir başlangıç yapıp kendini affettirdi. 48'de penaltıdan beraberliği sağladı. 58'de ise takımını öne geçirdi. Son 3 maçta 4 gol atan Tadic, resmi karşılaşmalarda 10 gol-4 asiste ulaştı. Trabzon karşılaşmasında penaltıdan iki gol atan oyuncu, Adana Demir'i sessiz geçmişti. Dün de iki gol birden kaydetti.
SOĞUK HAVADA SICAK GÖRÜNTÜLER
İstanbul'da dün maç saatinde hava sıcaklığı 4 dereceydi. Buna rağmen hem Fenerbahçe taraftarları takımlarını yalnız bırakmadı hem de Karagümrüklüler kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Karşılaşma sonrası F.Bahçeli futbolcular tribünlere gidip klasikleşen sevinci yaptı. Karşılıklı marşlar söylendi. Tadic ve İrfan Can birbirlerininkıyafetlerini taraftarlaraatıp soğukta çıplak kaldı.
'EKSİKLER DÖNÜNCE ESKİSİ GİBİ OLACAĞIZ'
Karagümrük karşısında gösterdiği performansla taraftarların alkışını alan İrfan Can Kahveci, maçın ardından şöyle konuştu: "Daha iyi olabilirdik. Yoğun bir periyottan geçiyoruz. Eksiklerimiz var ve önemli isimler. Onlar döndükten sonra sezon başındaki tempoda gideceğimizi düşünüyoruz."
GALİBİYET ASİSTİ SZYMANSKİ'DEN
İlk yarıda serbest vuruşta topu direkte patlayan Szymanski, galibiyet golünün asistini yaptı. Bu sezon 22 maçta 9 gol-7 asiste ulaştı. Fenerbahçe'nin Karagümrük karşısında çektiği 9 şutun 5'inde Polonyalı oyuncunun imzası vardı.