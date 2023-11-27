Aradığını buldu

Perşembe Nordsjaelland deplasmanına çıkacak Kanarya, pazartesi Sivasspor'u konuk edecek20 Kasım'da doğum günü olan ancak milli maçta olduğu için takım arkadaşları tarafından müsabakadan bir gün önce kutlanan Tadic, 35 yaşına hızlı bir giriş yaptı. 2 gol atan Sırp yıldız, karşılaşma sonrası, "Önemli bir 3 puan elde ettik. En iyi oyunumuzu oynadık mı? Hayır. Daha iyisini gösterebilirdik. İyi olan şey, takımın karakter göstermesiydi. Taraftarın desteğiyle maçı geri döndürmeyi bildik" dedi.F.Bahçe dün soyunma odasına 1-0 geride giderken, ilk yarının en çok eleştirilen ismi Dusan Tadic oldu. Sırp oyuncunun etkisiz futbolu, sosyal medyada en çok konuşulanlar listesine girmesine sebebiyet verdi.diyenler bile vardı. Ancak tecrübeli futbolcu, ikinci devreye hızlı bir başlangıç yapıp kendini affettirdi. 48'de penaltıdan beraberliği sağladı. 58'de ise takımını öne geçirdi. Son 3 maçta 4 gol atan Tadic, resmi karşılaşmalarda 10 gol-4 asiste ulaştı. Trabzon karşılaşmasında penaltıdan iki gol atan oyuncu, Adana Demir'i sessiz geçmişti. Dün de iki gol birden kaydetti.İstanbul'da dün maç saatinde hava sıcaklığı 4 dereceydi. Buna rağmen hem Fenerbahçe taraftarları takımlarını yalnız bırakmadı hem de Karagümrüklüler kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Karşılaşma sonrası F.Bahçeli futbolcular tribünlere gidip klasikleşen sevinci yaptı. Karşılıklı marşlar söylendi.Karagümrük karşısında gösterdiği performansla taraftarların alkışını alan İrfan Can Kahveci, maçın ardından şöyle konuştu: "Daha iyi olabilirdik. Yoğun bir periyottan geçiyoruz. Eksiklerimiz var ve önemli isimler. Onlar döndükten sonra sezon başındaki tempoda gideceğimizi düşünüyoruz."İlk yarıda serbest vuruşta topu direkte patlayan Szymanski, galibiyet golünün asistini yaptı. Bu sezon 22 maçta 9 gol-7 asiste ulaştı. Fenerbahçe'nin Karagümrük karşısında çektiği 9 şutun 5'inde Polonyalı oyuncunun imzası vardı.