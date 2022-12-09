Aranan golcü Serdar Dursun

Satılması gündeme geldi, adı Avrupa listesine yazılmadı ama pes etmedi. Pedro’nun sakatlığında hazırlık maçlarındaki performansıyla ‘Ben buradayım’ mesajı verip, Jorge Jesus’u rahatlattı
Dünya Kupası arasında sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'de yüzleri Serdar Dursun'un performansı güldürdü. Sezon başında ayrılığı gündeme gelen ve adı Avrupa listesine yazılmayan 31 yaşındaki forvet, "Benim tekodağım Fenerbahçe. Formaiçin savaşmaya devam edeceğim" demişti. Sarı-lacivertli takımın oynadığı 3 hazırlık maçında golleri ve asistleriyle 'Ben buradayım' mesajını verdi.
3 GOL ATTI, 1 ASİST YAPTI, 1 PENALTI KAÇIRDI
Serdar'ın performansı en çok Valencia ve Pedro'nun sakatlığı ile forvet sıkıntısına düşen Jorge Jesus'u sevindirdi. Tecrübeli futbolcu, 3 hazırlıkmaçında 7 şut çekerken, ağları 3 kezhavalandırıp bir de asist yaptı. Yüzde77 pas ortalamasıyla takım arkadaşlarınayardım ederken, yüzde 45 ikilimücadele kazandı. 3-1 kazanılan Rayo Vallecano karşılaşmasını boş geçen Serdar, Villarreal mücadelesinde penaltıdangolü attı. Alanyaspor ağlarınıiki kez havalandırırken, Lincoln'easist yaptı. Bir de penaltı kaçırdı.