Aranan golcü Serdar Dursun

Dünya Kupası arasında sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'de yüzleri Serdar Dursun'un performansı güldürdü. Sezon başında ayrılığı gündeme gelen ve adı Avrupa listesine yazılmayan 31 yaşındaki forvet,demişti. Sarı-lacivertli takımın oynadığı 3 hazırlık maçında golleri ve asistleriylemesajını verdi.Serdar'ın performansı en çok Valencia ve Pedro'nun sakatlığı ile forvet sıkıntısına düşen Jorge Jesus'u sevindirdi. Tecrübeli futbolcu,3-1 kazanılan Rayo Vallecano karşılaşmasını boş geçen Serdar,