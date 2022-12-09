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Giriş Tarihi: 9.12.2022

Aranan golcü Serdar Dursun

UĞUR ÇEM
Aranan golcü Serdar Dursun

Satılması gündeme geldi, adı Avrupa listesine yazılmadı ama pes etmedi. Pedro’nun sakatlığında hazırlık maçlarındaki performansıyla ‘Ben buradayım’ mesajı verip, Jorge Jesus’u rahatlattı

Dünya Kupası arasında sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'de yüzleri Serdar Dursun'un performansı güldürdü. Sezon başında ayrılığı gündeme gelen ve adı Avrupa listesine yazılmayan 31 yaşındaki forvet, "Benim tek odağım Fenerbahçe. Forma için savaşmaya devam edeceğim" demişti. Sarı-lacivertli takımın oynadığı 3 hazırlık maçında golleri ve asistleriyle 'Ben buradayım' mesajını verdi.

3 GOL ATTI, 1 ASİST YAPTI, 1 PENALTI KAÇIRDI
Serdar'ın performansı en çok Valencia ve Pedro'nun sakatlığı ile forvet sıkıntısına düşen Jorge Jesus'u sevindirdi. Tecrübeli futbolcu, 3 hazırlık maçında 7 şut çekerken, ağları 3 kez havalandırıp bir de asist yaptı. Yüzde 77 pas ortalamasıyla takım arkadaşlarına yardım ederken, yüzde 45 ikili mücadele kazandı. 3-1 kazanılan Rayo Vallecano karşılaşmasını boş geçen Serdar, Villarreal mücadelesinde penaltıdan golü attı. Alanyaspor ağlarını iki kez havalandırırken, Lincoln'e asist yaptı. Bir de penaltı kaçırdı.

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Aranan golcü Serdar Dursun
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