Şanssızlığın böylesi Joao Pedro 3 ay yok

enerbahçe'nin korktuğu başına geldi… Dünya Kupası arasında oynadığı ilk hazırlık maçında Joao Pedro'yu kaybetti. Brezilya asıllı İtalyan oyuncu da kariyerinin en şanssız dönemine imza attı. Son 5 sezonda 5 kez sakatlık geçiren30 yaşındaki futbolcu, 27 Temmuz'da Dinamo Kiev ile oynanan Şampiyonlar Ligi elemesinde ilk sakatlığını yaşamış,Yeni yeni form tutmaya başlayan oyuncu,Dün MR'ı çekilen Pedro'nun hem dizinde hem de bileğinde yoğun ödem ve travma tespit edildi. Kulüp, açıklamasında "Ödemin giderilmesi sonrasında yeniden tetkikler yapılacaktır" dedi.Teknik direktör Jorge Jesus, stoper sıkıntısı nedeniyle Lemos'u, Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sahaya sürdü. TFF ise lisansı olmayan futbolcunun forma giymesi nedeniyle F.Bahçe'ye 25 bin TL ceza kesti. Bu para TFF'ye ödenecek.İtalyan ekibi Cagliari'den kadrosuna kattığı Joao Pedro'nun menajeri Marco Piccioli, o dönem transfer sürecini Tutto Mercato'ya şöyle anlatmıştı:Bununla beraber 3 İtalyan kulübünden daha teklif vardı ama Pedro, F.Bahçe'nin teklifini duyuncaKadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki derbide Fenerbahçe Alagöz Holding, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 80-72 yendi. İlk yarıyı da 42-19 önde kapatan sarı-lacivertli takımdagalibiyette önemli rol oynadı. Aslan'da Mc Covan'ın 26 sayısı ise sarı-kırmızılı ekibe yetmedi..hoca, daha önce de bunu dillendirdi. Luan Peres ve Gustavo Henrique üst üste sakatlanınca hem sistemi değiştirmek zorunda kaldı hem de elindeki stoperleri yedekleyemedi, dinlendiremedi. Mevcut durumda yabancı alamıyorsun.. Samet Akaydın ve Kaan Ayhan'ın isimleri geçiyor. Ancak Joao Pedro'nun durumuna göre eğer sezonu kapattıysa futbolcunun lisansı askıya alınıp bir yabancı alınabilir.da zaten o. Avrupa altyapı problemlerini çözdükten sonra biraz da serbest dolaşım zorlamasıyla sınırlamalarını bitirdi. Ama bazı ülkelerde AB dışında olanlar hâlâ yabancı sayılıyor. Kontenjan planlanıyor. Kaliteli oyuncuların bulunduğu bir ligin standardı yükselir, bu doğru…Jesus belli standartlar oluşturularak, altyapıdan oyuncu zorunluluğu getirilerek, sayı probleminin aşılabileceğini de belirtti ki en doğru yaklaşım da bu olacaktır.