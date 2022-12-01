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Giriş Tarihi: 2.12.2022

Şanssızlığın böylesi Joao Pedro 3 ay yok

UĞUR ÇEM
Şanssızlığın böylesi Joao Pedro 3 ay yok

Sezon başında adale yırtığı nedeniyle 6 maçı kaçıran Brezilya asıllı santrfor, önceki gün bileğinden sakatlandı. Hem dizinde hem bileğinde yoğun ödem oluşan Pedro marta kadar yok!

Fenerbahçe'nin korktuğu başına geldi… Dünya Kupası arasında oynadığı ilk hazırlık maçında Joao Pedro'yu kaybetti. Brezilya asıllı İtalyan oyuncu da kariyerinin en şanssız dönemine imza attı. Son 5 sezonda 5 kez sakatlık geçiren Pedro, Fenerbahçe'ye gelmeden önceki iki sezonu hiç sakatlık yaşamadan tamamlamıştı. 30 yaşındaki futbolcu, 27 Temmuz'da Dinamo Kiev ile oynanan Şampiyonlar Ligi elemesinde ilk sakatlığını yaşamış, üst adale yırtığı nedeniyle 6 maçı kaçırmıştı. Yeni yeni form tutmaya başlayan oyuncu, Rayo Vallecano ile oynanan dostluk maçında sakatlanıp sedye ile sahayı terk etmek zorunda kaldı. Dün MR'ı çekilen Pedro'nun hem dizinde hem de bileğinde yoğun ödem ve travma tespit edildi. Kulüp, açıklamasında "Ödemin giderilmesi sonrasında yeniden tetkikler yapılacaktır" dedi. Pedro'nun 3 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

TFF'DEN LEMOS CEZASI: 25 BİN TL
Teknik direktör Jorge Jesus, stoper sıkıntısı nedeniyle Lemos'u, Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sahaya sürdü. TFF ise lisansı olmayan futbolcunun forma giymesi nedeniyle F.Bahçe'ye 25 bin TL ceza kesti. Bu para TFF'ye ödenecek.

G.SARAY'I REDDETMİŞTİ
F.Bahçe'nin İtalyan ekibi Cagliari'den kadrosuna kattığı Joao Pedro'nun menajeri Marco Piccioli, o dönem transfer sürecini Tutto Mercato'ya şöyle anlatmıştı: "Türkiye'den ilk teklifi yapan Galatasaray'dı. Bununla beraber 3 İtalyan kulübünden daha teklif vardı ama Pedro, F.Bahçe'nin teklifini duyunca heyecanlandı ve tercihini buradan yana kullandı."

DERBİ F.BAHÇE'NİN
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki derbide Fenerbahçe Alagöz Holding, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 80-72 yendi. İlk yarıyı da 42-19 önde kapatan sarı-lacivertli takımda Mc Bride 20 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Aslan'da Mc Covan'ın 26 sayısı ise sarı-kırmızılı ekibe yetmedi..

GÜRCAN BİLGİÇ:

ARAO STOPER OYNAYABİLİR
Jorge Jesus savunma için transfer istiyor. Olmazsa sizce ne olur?
Portekizli hoca, daha önce de bunu dillendirdi. Luan Peres ve Gustavo Henrique üst üste sakatlanınca hem sistemi değiştirmek zorunda kaldı hem de elindeki stoperleri yedekleyemedi, dinlendiremedi. Mevcut durumda yabancı alamıyorsun. Türkiye pasaportu olan ve Fenerbahçe'nin ağırlığını taşıyacak stoper de bulamıyorsun. Samet Akaydın ve Kaan Ayhan'ın isimleri geçiyor. Ancak Joao Pedro'nun durumuna göre eğer sezonu kapattıysa futbolcunun lisansı askıya alınıp bir yabancı alınabilir. Eğer olmazsa Arao, Brezilya'da stoper oynamıştı. Buradan çözüm üretilmek zorunda.

Jesus'un 'Yabancı sınırı düşük liglerde var' yorumuna katılır mısınız
Sorun da zaten o. Avrupa altyapı problemlerini çözdükten sonra biraz da serbest dolaşım zorlamasıyla sınırlamalarını bitirdi. Ama bazı ülkelerde AB dışında olanlar hâlâ yabancı sayılıyor. Kontenjan planlanıyor. Kaliteli oyuncuların bulunduğu bir ligin standardı yükselir, bu doğru… Bizde sınırlamaların olmasını milli takıma oyuncu yetişmemesi olarak açıkladılar ama esas neden, FIFA'daki ödenmemiş futbolcu alacaklarıydı. Jesus belli standartlar oluşturularak, altyapıdan oyuncu zorunluluğu getirilerek, sayı probleminin aşılabileceğini de belirtti ki en doğru yaklaşım da bu olacaktır.

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Şanssızlığın böylesi Joao Pedro 3 ay yok
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