Arda gelışiyor!

Alman teknik adam Kuntz, Arda Güler'in durumu hakkında yöneltilen bir soru üzerine ise "Arda harika bir oyuncu. Bu sezon takımında çok iyi performanslar sergiledi, son dönemde Fenerbahçe'de ciddi anlamda süre aldı.Gelecekte Türk Milli Takımı için çok kilit bir oyuncu olacaktır" ifadelerini kullandı. Tecrübeli çalıştırıcı, forvetteki sıkıntı için isededi.