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Giriş Tarihi: 16.6.2023

Arda gelışiyor!

Arda gelışiyor!
Alman teknik adam Kuntz, Arda Güler'in durumu hakkında yöneltilen bir soru üzerine ise "Arda harika bir oyuncu. Bu sezon takımında çok iyi performanslar sergiledi, son dönemde Fenerbahçe'de ciddi anlamda süre aldı. Kendisini geliştirdi ve hâlâ geliştiriyor. Milli takımda çok iyi takım arkadaşları var, onlardan da istifade edecektir. Arda ile olan iletişimimiz diğer oyuncularla aynı. Gelecekte Türk Milli Takımı için çok kilit bir oyuncu olacaktır" ifadelerini kullandı. Tecrübeli çalıştırıcı, forvetteki sıkıntı için ise "Enes ve Cenk normalde as oynayan oyuncular. İster istemez takımda eksiklik hissedilecektir" dedi.

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Arda gelışiyor!
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