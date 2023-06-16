Arda gelışiyor!

Alman teknik adam Kuntz, Arda Güler'in durumu hakkında yöneltilen bir soru üzerine ise "Arda harika bir oyuncu. Bu sezon takımında çok iyi performanslar sergiledi, son dönemde Fenerbahçe'de ciddi anlamda süre aldı. Kendisinigeliştirdi ve hâlâ geliştiriyor. Millitakımda çok iyi takım arkadaşlarıvar, onlardan da istifade edecektir.Arda ile olan iletişimimiz diğer oyuncularlaaynı. Gelecekte Türk Milli Takımı için çok kilit bir oyuncu olacaktır" ifadelerini kullandı. Tecrübeli çalıştırıcı, forvetteki sıkıntı için ise "Enes ve Cenk normaldeas oynayan oyuncular.İster istemez takımdaeksiklik hissedilecektir" dedi.