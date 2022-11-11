Arda Güler A Milli Takım’da

Milli Futbol Takımı'nın 16 Kasım'da İskoçya ve 19 Kasım'da Çekya ile yapacağı özel maçların aday kadrosu açıklandı. Arda Güler, Samet Akaydın, Tayyip Sanuç ve Emirhan İlkhan ilk kez A Milli Takım'a davet edilen isimler oldu.16 Kasım Çarşamba günüDiyarbakır'dan Gaziantep'e hareket edecek olan kafilemiz hazırlıklarına burada devam edecek veyayınlanacak karşılaşmada Çekya'yı ağırlayacak.Altay Bayındır (Fenerbahçe) Doğan Alemdar (Rennes) Uğurcan Çakır (Trabzonspor) DEFANS:Onur Bulut (Y.Kayserispor) Zeki Çelik (Roma) Cenk Özkaçar (Valencia) Çağlar Söyüncü (Leicester) Merih Demiral (Atalanta) Ozan Kabak (Hoffenheim) Samet Akaydın (A.Demirspor) Tayyip Sanuç (Beşiktaş) Eren Elmalı (Trabzonspor) Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)Cengiz Ünder (Marsilya) Emre Mor (Fenerbahçe) İsmail Yüksek (Fenerbahçe) İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe) Arda Güler (Fenerbahçe) Berkay Özcan (M.Başakşehir) Deniz Türüç (M.Başakşehir) Emirhan İlkhan (Torino) Hakan Çalhanoğlu (Inter) Salih Özcan (B.Dortmund) Orkun Kökçü (Feyenoord) Doğukan Sinik (Hull City) Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray) Cenk Tosun (Beşiktaş) Enes Ünal (Getafe) Umut Bozok (Trabzonspor)BİR GÖRÜŞResmi maç gibi oynamalılarüstüne emeklerini koyan Tayyip Talha, Arda Güler, İsmail Yüksek, Emirhan İlkhan gibi genç kardeşlerimizin milli formayı üstlerine geçirmeleri mutluluk verici.gibi bu sezon çok formda olanların yanında kemik kadroda oldukları için yer alan Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu ve Zeki Çelik de kadroda.Uzaktan bakacağımız Dünya Kupası başlarken milli formayı giydiklerinin bilinciyle EURO 2024 elemelerine hazırlanırken iki hazırlık maçını da resmi müsabakaymış gibi oynamalılar