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Giriş Tarihi: 11.11.2022

Arda Güler A Milli Takım’da

Arda Güler A Milli Takım’da
A Milli Futbol Takımı'nın 16 Kasım'da İskoçya ve 19 Kasım'da Çekya ile yapacağı özel maçların aday kadrosu açıklandı. Arda Güler, Samet Akaydın, Tayyip Sanuç ve Emirhan İlkhan ilk kez A Milli Takım'a davet edilen isimler oldu. Ay-Yıldızlılar, 14 Kasım Pazartesi günü ilk idmanını yapacak. 16 Kasım Çarşamba günü 20.00'de başlayacak olan İskoçya mücadelesi TRT 1'den canlı yayınlanacak. Diyarbakır'dan Gaziantep'e hareket edecek olan kafilemiz hazırlıklarına burada devam edecek ve 19 Kasım Cumartesi saat 20.00'de TRT Spor'dan yayınlanacak karşılaşmada Çekya'yı ağırlayacak.

KALECİ:
Altay Bayındır (Fenerbahçe) Doğan Alemdar (Rennes) Uğurcan Çakır (Trabzonspor) DEFANS:
Onur Bulut (Y.Kayserispor) Zeki Çelik (Roma) Cenk Özkaçar (Valencia) Çağlar Söyüncü (Leicester) Merih Demiral (Atalanta) Ozan Kabak (Hoffenheim) Samet Akaydın (A.Demirspor) Tayyip Sanuç (Beşiktaş) Eren Elmalı (Trabzonspor) Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

ORTA SAHA VE FORVET
Cengiz Ünder (Marsilya) Emre Mor (Fenerbahçe) İsmail Yüksek (Fenerbahçe) İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe) Arda Güler (Fenerbahçe) Berkay Özcan (M.Başakşehir) Deniz Türüç (M.Başakşehir) Emirhan İlkhan (Torino) Hakan Çalhanoğlu (Inter) Salih Özcan (B.Dortmund) Orkun Kökçü (Feyenoord) Doğukan Sinik (Hull City) Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray) Cenk Tosun (Beşiktaş) Enes Ünal (Getafe) Umut Bozok (Trabzonspor)


BİR GÖRÜŞ
BÜLENT TİMURLENK
Resmi maç gibi oynamalılar
Yeteneklerinin üstüne emeklerini koyan Tayyip Talha, Arda Güler, İsmail Yüksek, Emirhan İlkhan gibi genç kardeşlerimizin milli formayı üstlerine geçirmeleri mutluluk verici. Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Orkun Kökçü, Salih Özcan ve Enes Ünal gibi bu sezon çok formda olanların yanında kemik kadroda oldukları için yer alan Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu ve Zeki Çelik de kadroda. Cenk Tosun'un bu Milli Takım'a hem atacağı gollerle hem de genç arkadaşlarına yapacağı abilikle vereceği çok şey var. Uzaktan bakacağımız Dünya Kupası başlarken milli formayı giydiklerinin bilinciyle EURO 2024 elemelerine hazırlanırken iki hazırlık maçını da resmi müsabakaymış gibi oynamalılar

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Arda Güler A Milli Takım’da
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