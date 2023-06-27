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Giriş Tarihi: 27.6.2023

Arda Güler bence Almanya’ya gitmeli’

‘Arda Güler bence Almanya’ya gitmeli’
Transfer döneminde Türkiye'denİspanya'ya, Almanya'dan-İtalya'ya kadar gündemi en çok meşgul eden isim olan Arda Güler'in G.Birliği altyapısındaki ilk antrenörü Erol Tokgözler genç yıldız için yol haritası çizdi. 18 yaşındaki on numaranın Almanya'ya gitmesinin gelişimi açısından daha iyi olacağını belirten Tokgözler, "Arda, şu anda hayallerinin takımında oynuyor. O gerçek bir Fenerbahçeli. Arda'nın bir sene daha Fenerbahçe'de kalması Fenerbahçe'ye çok şey katar ama Arda'ya bir şeyler katar mı? O çok önemli. Ben gitmesi taraftarıyım. Arda hâlâ bir çocuk ve hâlâ öğreniyor. Yaşı 18 olsa da hatalara açık bir çocuk. O yüzden gelişimini sürdürecek antrenman metotlarının Almanya'da, Arda'ya daha yakın olacağını düşünüyorum. Arda bir cevher, işlenirse mücevher olacak" diye konuştu.

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‘Arda Güler bence Almanya’ya gitmeli’
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