Arda Güler: Çubuklu forma benim için en özeli

Süper Lig 'in yeni açılan sosyal medya hesabının yayınladığı 'Kısa Sorulara Kısa Cevaplar'ın ilk konuğu Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler oldu. Genç yıldız adayı kendisi hakkında sorulan sorulara içtenlikle yanıt verdi.
İşte Arda Güler'in sorulan sorulara verdiği cevaplar...
- Tribünde duyduktan sonra eşlik ettiğin bir beste?
"Sevdik seni her şeyden çok."
- İsminde Kojo olan takım arkadaşın hangisi?
"Joshua King."
- Plase mi, pis burun mu?
"Plase."
Maç öncesi dinlediğin şarkı?
"Ben 90'lar şarkılarını dinlemeyi seviyorum. Ama otobüste Mert ağabey ya da İrfan ağabey ne açarsa onları da dinliyorum."
- En sevdiğin tatlı nedir?
"Maç ve idman programı yoğun olduğu için çok tatlı yemiyorum ama hepsini seviyorum."
- Giymekten en çok hoşlandığın kıyafet?
"Özel bir kıyafetim yok ama sade giyinmeyi seviyorum."
- En sevdiğin film?
"Yeşil yol."
- En çok beğendiğin Fenerbahçe forması hangisi?
"Tüm formalar çok güzel ama çubuklu benim için en özeli."
Ankara simidi mi, İstanbul simidi mi?
"Ankara doğdum, büyüdüm. Ondan dolayı Ankara simidi diyorum."