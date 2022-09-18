Arda Güler: Çubuklu forma benim için en özeli

Maç öncesi dinlediğin şarkı?

"Ben 90'lar şarkılarını dinlemeyi seviyorum. Ama otobüste Mert ağabey ya da İrfan ağabey ne açarsa onları da dinliyorum."

- En sevdiğin tatlı nedir?

"Maç ve idman programı yoğun olduğu için çok tatlı yemiyorum ama hepsini seviyorum."

- Giymekten en çok hoşlandığın kıyafet?

"Özel bir kıyafetim yok ama sade giyinmeyi seviyorum."

- En sevdiğin film?

"Yeşil yol."